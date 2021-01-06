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Оказавшаяся под санкциями Synesis переименовала часть своих компаний

06.01.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа компаний Synesis, попавшая под санкции Евросоюза, сменила названия 3 юридических лиц, сообщает Euroradio.



Речь идёт о компаниях «Синезис Лото» (теперь — «Ридотто»), «Синезис Атлас» («Атлас Акме») и «Синезис Скай» («Скай Ноулимит»). 

dev.by проверил выписки по этим компаниям из Единого государственного реестра. Действительно, юрлица сменили названия. 

Ранее основатель Synesis Александр Шатров заявлял: 

— Санкции введены не против группы компаний, а против ООО «Синезис». Там есть некоторая странность, потому что они умудрились ввести санкции и против российской компании, которая не имеет юридических взаимосвязей с белорусской компаний. Но это два конкретных юрлица — ООО «Синезис» (Беларусь) и ООО «Синезис» (Россия).         

В компании также сообщали, что сменят названия юрлиц, не попавших под санкции. 
 
 
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Группа компаний Synesis, попавшая под санкции Евросоюза, сменила названия 3 юридических лиц, сообщает Euroradio.
 
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