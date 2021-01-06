Оказавшаяся под санкциями Synesis переименовала часть своих компаний









Речь идёт о компаниях «Синезис Лото» (теперь — «Ридотто»), «Синезис Атлас» («Атлас Акме») и «Синезис Скай» («Скай Ноулимит»).





dev.by проверил выписки по этим компаниям из Единого государственного реестра. Действительно, юрлица сменили названия. проверил выписки по этим компаниям из Единого государственного реестра. Действительно, юрлица сменили названия.





Ранее основатель Synesis Александр Шатров заявлял:





— Санкции введены не против группы компаний, а против ООО «Синезис». Там есть некоторая странность, потому что они умудрились ввести санкции и против российской компании, которая не имеет юридических взаимосвязей с белорусской компаний. Но это два конкретных юрлица — ООО «Синезис» (Беларусь) и ООО «Синезис» (Россия).





В компании также сообщали, что сменят названия юрлиц, не попавших под санкции.