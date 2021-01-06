Сивицкий: 2021 год будет годом Беларуси

пишет политолог Арсений Сивицкий. Хотя это было очевидно ещё в ушедшем году, когда частная американо-израильская компания Wikistrat провела симуляционную игру по влиянию России на белорусский политический кризис и составила консенсус-прогноз о том, что власть в Беларуси сменится в 2021 году при участии Кремля,политолог





А вот что пишет Stratfor:





• Режим Александра Лукашенко будет кое-как удерживать власть в Беларуси, хотя ему, возможно, придется согласиться на реализацию плана транзита власти, чтобы заручиться поддержкой Москвы.





• В свете того, что у Лукашенко снизился авторитет у себя дома, Россия будет избегать слишком тесных связей с ним.





• Кремль будет и дальше отказываться от политики экономического субсидирования Лукашенко, предоставляя лишь ограниченные ресурсы с целью предотвращения полного коллапса, пока он, наконец, не запустит план транзита власти.





• Лукашенко попытается максимально затянуть этот процесс в надежде остаться у власти, но в конечном итоге он отступит, хотя, возможно, это произойдёт не в течение ближайших месяцев.





• План транзита власти, скорее всего, будет включать в себя в основном символические конституционные реформы, кульминацией которых станет уход Лукашенко с поста президента, возможно, в пользу другой должности, например спикера парламента.





Потенциальные преемники, скорее всего, будут более склонны к политической и экономической интеграции с Россией в соответствии с пожеланиями Москвы.





• Протесты в Беларуси уменьшатся зимой, но продолжатся весной, поскольку экономика страны находится в состоянии стагнации. Люди и компании, особенно из сектора информационных технологий, будут продолжать мигрировать в соседние страны, выступая в качестве клапана сброса давления инакомыслия для режима, но также лишая страну отчаянно необходимых налоговых поступлений.





• Лидер оппозиции Светлана Тихановская будет и дальше получать признание и поддержку со стороны западных лидеров, которые будут неуклонно усиливать санкции в отношении белорусских чиновников и экономики страны по мере того, как кризис нарастает.





• Поскольку Кремль не потерпит прихода к власти оппозиции без тщательно согласованного соглашения о разделе власти, Беларусь в обозримом будущем станет еще одним источником трений в отношениях России с Европой и США.





• Политический кризис в Беларуси попадёт в список общих с Россией неотложных проблем новой администрации Байдена.









От себя добавим, что хотя Кремль делает только первые шаги с новой администрацией по налаживанию back channels для обсуждения условий "новой перезагрузки", белорусский вопрос наряду со стратегической стабильностью (продление СНВ-3) и кибербезопасностью (пакт о взаимном ненападении) автоматически попадает в центр её повестки.





Администрация Байдена заинтересована в уводе внимания от скандалов на украинском направлении, включая обвинения в коррупции против Хантера Байдена. К тому же для Вашингтона белорусский политический кризис представляет возможность продекларировать возвращение к внешней политике, основанной на ценностях.





В Вашингтоне понимают, что решение белорусского политического кризиса невозможно без диалога с Кремлем, в противном случае в центре Европы вспыхнет ещё один очаг напряженности. Более того, реальные (силовые) инструменты влияния на ситуацию в Беларуси имеются только у Москвы.





Поэтому не исключено, что первые контуры американо-российской сделки по Беларуси проявятся уже после визита Светланы Тихановской в Вашингтон для участия в инаугурации Джозефа Байдена и переговоров с его администрацией в третьей декаде января.





На общем подходе России и Запада к белорусскому политическому кризису настаивают и другие оппозиционные центры, включая Народное Антикризисное Управление.