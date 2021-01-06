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Штрафов на 23.34 мало? Столичная ГАИ перейдет на скрытое патрулирование

06.01.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичная ГАИ в этом году начнет осуществлять контроль дорожной обстановки с использованием негласных методов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам инспекторов, на службу вместе с экипажами в патрульных транспортных средствах будут заступать сотрудники на авто без отличительной оклейки и маячков. 

Этот транспорт будет оборудован всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков и другие нарушения ПДД.

Особое внимание инспекторы уделят бесправникам, которых будут выявлять в транспортном потоке при помощи технических средств.

Патрулирование будет осуществляться преимущественно на аварийно опасных участках и в местах частого пренебрежения правилами дорожного движения.
 
 
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Столичная ГАИ в этом году начнет осуществлять контроль дорожной обстановки с использованием негласных методов, сообщает пресс-служба ведомства.
 
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