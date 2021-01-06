"Молчание - сотрудничество с угнетателями" Более 6000 христиан Беларуси требуют от властей восстановить законность в стране

Христиане Беларуси разных конфессий обратились к представителям правящего режима с требованиями остановить насилие, восстановить законность и провести в стране новые президентские выборы.





"Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех.

Не лги, не лжесвидетельствуй - это Божья заповедь",

- говорится в обращении.





"Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пыткам и причинению тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей аморально", - считают подписанты обращения.





Среди подписавшихся около сотни православных, католических, греко-католических священников и протестантских лидеров, а также более 300 различных церковных служителей - диаконов, учителей воскресных школ и т.п.