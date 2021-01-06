Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио До первой звезды: отец Павел о Рождественском сочельнике и завершении поста

Рождественский сочельник ― последний день строгого поста накануне празднования, напоминает священнослужитель. "До первой звезды нельзя" ― эта традиция хорошо известна и часто ассоциируется верующими с телевизионной рекламой 90-х годов про Александра Суворова, отмечает отец Павел.

"Действительно, Рождественский сочельник ― это предощущение прихода в мир младенца Иисуса Христа, это день строгого поста и воздержания. Мы готовимся и очищаем не только свое тело, но и ум, и душу. Ум ― от дурных мыслей, завистливых и гневливых, агрессивных, душу стараемся наполнить миром, прося об этом мире в молитвах", ― рассказывает отец Павел.

Когда начинаются сумерки и на небе появляется первая звезда, традиционно накрывается праздничный стол, раньше его накрывали сеном в ознаменование того, что Христос родился в яслях, отмечает священнослужитель.

"На стол ставились постные блюда и одним из главных блюд являлось сочиво или кутья. Мы обычно ассоциируем кутью с чином погребения, это важное ритуальное блюдо, вкушая которое, мы укрепляемся в мысли о том, что бог явился в мир как смертный человек и разделяет с нами всю нашу жизнь ― ее сложность, трагичность, и драматичность. Мы не одиноки, мы не пасынки вселенной, а небеса становятся ближе к нам", ― говорит отец Павел.

Пусть Христос будет нашей надеждой, потому что в мир пришел свет, желает священнослужитель. Как говорит нам Священное Писание, "свет во тьме светит, и тьма не объяла его". Пусть всегда у нас будет надежда на свет, даже если мы его теряем в темные времена нашей жизни, говорит отец Павел.

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