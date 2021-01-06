Минские депутаты готовятся к Всебелорусскому народному собранию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минские депутаты готовятся представлять интересы горожан на крупнейшей диалоговой площадке страны – Всебелорусском народном собрании. Главными станут вопросы социальной сферы, модернизации предприятий, увеличения рабочих мест, роста зарплат, передает «МИР 24».

«Волнуют вопросы изменения в основной закон страны, Конституцию Беларуси, вопросы смертной казни. Вопросы, которые касаются развития нашего общества в целом. Вопросов много. По результатам сегодняшней сессии у депутатов вопросов станет еще больше. Нам надо встречаться с нашими избирателями, решать их вопросы. Готовиться к Всебелорусскому народному собранию», – заявил председатель Совета депутатов Мингорисполкома Андрей Бугров.

На форум депутаты Минского городского совета идут всем составом. Это более чем полсотни человек. За каждым не менее 60 тысяч избирателей. Парламентарии регулярно проводят приемы граждан и хорошо знают проблемы, которые волнуют людей на местах. Всего от города Минска на Всебелорусское народное собрание выберут порядка 370 делегатов.