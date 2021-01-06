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Минские депутаты готовятся к Всебелорусскому народному собранию
06.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минские депутаты готовятся представлять интересы горожан на крупнейшей диалоговой площадке страны – Всебелорусском народном собрании. Главными станут вопросы социальной сферы, модернизации предприятий, увеличения рабочих мест, роста зарплат, передает «МИР 24».
На форум депутаты Минского городского совета идут всем составом. Это более чем полсотни человек. За каждым не менее 60 тысяч избирателей. Парламентарии регулярно проводят приемы граждан и хорошо знают проблемы, которые волнуют людей на местах. Всего от города Минска на Всебелорусское народное собрание выберут порядка 370 делегатов.
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Всего от столицы на Всебелорусское народное собрание выберут порядка 370 делегатов.
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