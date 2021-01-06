ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники рассказали, сколько человек в 2020 году были осуждены по уголовным политическим делам

06.01.2021 17:29 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», известно более 650 имен и фамилий таких людей из разных городов страны.

По данным «Весны», к концу 2020 года были вынесены как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, происходившими во время и после президентских выборов.

На данный момент волонтерам известны свыше 650 имен и фамилий людей из разных городов Беларуси. Из них 166 человек – политические заключенные.

Большинство дел возбуждены по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) и 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Рассмотрено более десятка дел по диффамационным статьям за оскорбление государственной символики (ст. 370 УК, некоторые дела за "оскорбление" флага квалифицировались как хулигантство по ст. 339 УК), Оскорбление представителя власти (369 УК) и президента (368 УК), клевета (188 УК) и др.

Кроме того, правозащитники рассказали, кому назначили самое жесткое из всех вынесенных по политическим делам 2020 года наказание. Политзаключенный Владимир Горох получил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Он фигурант уголовного дела о якобы готовящихся массовых беспорядках в Новогрудке и некоторых других районах Гродненской области (ч. 1 и ч. 3 ст. 293 УК).

Правозащитникам известно о следующем количестве осужденных по политически мотивированным делам по регионам: 40 осужденных в Минске (из них 18 человек получили лишение свободы сроками от 2 до 5 лет); 8 – в городах Минской области; 7 – по Могилевщине; 11 – в Витебской области (6 из них получили лишение свободы сроками от 1,5 до 4,5 лет. Почти все дела связаны с насилием в отношении милиции на акциях протеста (ст. 364 УК, 366 УК); 13 – в Гомельской области (из них 6 человек получили от 1 до 5 лет колонии); 11 – на Брестчине (3 человека были лишены свободы, 4 человека из разных районных центров получили по году” химии " за оскорбление государственного флага по ст. 370 УК); 13 – в Гродненской области (большинство из них получило сроки до 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения или без него, 3 человек лишили свободы).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», известно более 650 имен и фамилий таких людей из разных городов страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Джорджии на выборах в Сенат побеждают демократы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика