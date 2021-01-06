Правозащитники рассказали, сколько человек в 2020 году были осуждены по уголовным политическим делам

Источник материала: Ежедневник

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», известно более 650 имен и фамилий таких людей из разных городов страны.

По данным «Весны», к концу 2020 года были вынесены как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, происходившими во время и после президентских выборов.

На данный момент волонтерам известны свыше 650 имен и фамилий людей из разных городов Беларуси. Из них 166 человек – политические заключенные.

Большинство дел возбуждены по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) и 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Рассмотрено более десятка дел по диффамационным статьям за оскорбление государственной символики (ст. 370 УК, некоторые дела за "оскорбление" флага квалифицировались как хулигантство по ст. 339 УК), Оскорбление представителя власти (369 УК) и президента (368 УК), клевета (188 УК) и др.

Кроме того, правозащитники рассказали, кому назначили самое жесткое из всех вынесенных по политическим делам 2020 года наказание. Политзаключенный Владимир Горох получил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Он фигурант уголовного дела о якобы готовящихся массовых беспорядках в Новогрудке и некоторых других районах Гродненской области (ч. 1 и ч. 3 ст. 293 УК).

Правозащитникам известно о следующем количестве осужденных по политически мотивированным делам по регионам: 40 осужденных в Минске (из них 18 человек получили лишение свободы сроками от 2 до 5 лет); 8 – в городах Минской области; 7 – по Могилевщине; 11 – в Витебской области (6 из них получили лишение свободы сроками от 1,5 до 4,5 лет. Почти все дела связаны с насилием в отношении милиции на акциях протеста (ст. 364 УК, 366 УК); 13 – в Гомельской области (из них 6 человек получили от 1 до 5 лет колонии); 11 – на Брестчине (3 человека были лишены свободы, 4 человека из разных районных центров получили по году” химии " за оскорбление государственного флага по ст. 370 УК); 13 – в Гродненской области (большинство из них получило сроки до 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения или без него, 3 человек лишили свободы).