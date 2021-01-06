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Три простых блюда к рождественскому столу
Источник материала: Хартия'97
Три простых блюда к рождественскому столу
Вкус вас порадует.
Рожественский сочельник — особенный праздник для всех христиан. Это время принято проводить в семейном кругу за столом и обязательно с постными блюдами. Если соблюдать все правила, то блюд должно быть 12. Согласитесь, не так уж и мало. Чтобы вы долго не думали, что приготовить на Рождество, я решил прийти вам на помощь с тремя рецептами обязательных рождественских блюд — кутьи, блюда из грибов и узвара. Их приготовление займет у вас минимум времени.
Вешенки с чесноком
Практически любые грибы чудесно сочетаются с чесноком. Вешенки — не исключение. И я решил приготовить эту простую и вкусную закуску из минимального количества ингредиентов. Это будут просто вешенки с чесноком. Времени на приготовление понадобится совсем немного, а вкус непременно вас порадует.
Время подготовки — 5 минут
Время приготовления — 7 минут
Порции — 2−4
Ингредиенты:
Вешенки — 400 г
Чеснок — 2 зубчика
Масло подсолнечное (ароматное) — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Вешенки хорошо промойте, срежьте твердую часть ножки. Нарежьте грибы крупными кусочками.
Очистите два зубчика чеснока и мелко порубите чеснок ножом.
Разогрейте сковороду с двумя столовыми ложками ароматного подсолнечного масла. Жарьте грибы с чесноком, пока из грибов не выпарится лишняя влага и они не станут мягкими. Посолите и поперчите по вкусу.
Кутья из булгура с лаймом
Ни для кого не секрет, что я очень люблю экспериментировать. Особенно мне нравится вносить свежую нотку в традиционные и устоявшиеся рецепты. С рождественской кутьей вышел как раз такой случай. Когда мы делали съемку для нашего сайта и готовили кутью из перловки, я подумал, а почему бы не использовать для кутьи булгур, ведь рис-то используют. А вкус булгура мне откровенно нравится больше. Так и родился этот рецепт — кутья из булгура с лаймом.
Время подготовки — 15 минут
Время приготовления — 30 минут
Порции — 4
Ингредиенты:
Булгур — 250−300 г
Клюква (сушеная) — 50 г
Сок одного лайма
Мак — 50 г
Изюм — 30 г
Грецкие орехи — 50 г
Мед — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт
Булгур отвариваем до готовности (15 минут). Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой и даем ей стечь.
Мак запариваем кипятком, даем ему набухнуть 30 минут, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера.
В небольшой миске объединяем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, заправляем медом и соком лайма. Даем настояться минимум 30 минут.
Узвар с розмарином
Этот напиток как нельзя лучше подойдет к любому столу — и к праздничному, и к будничному. Но мне, как любителю необычных сочетаний вкусов, всегда хотелось добавить в рецепт чего-то нового. Чего-то, что усилит и раскроет вкус сухофруктов. Я добавлял в него различные травки и специи и в итоге остановился на розмарине, который, на мой взгляд, придает узвару идеальный хвойный привкус. Уверен, что этот вкус вам тоже понравится.
Время подготовки — 5 минут
Время приготовления — 30 минут
Порции — 3 литра
Ингредиенты:
Сухофрукты (яблоки, груши, сливы) — 500 г
Сахар — 2−3 ст. л.
Розмарин — 4 веточки
Пошаговый рецепт
Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой.
Доводим до кипения, добавляем сахар — лично мне нравится, когда узвар не очень сладкий. Снимаем с огня и добавляем крупно порезанные веточки розмарина. Закрываем крышкой и даем настояться. При подаче на стол добавляем немного свежих листочков розмарина.
Евгений Клопотенко,
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