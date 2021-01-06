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Демократическая партия получила контроль над Сенатом США

06.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Демократическая партия получила контроль над Сенатом США

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  • 6.01.2021, 17:21
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Демократическая партия получила контроль над Сенатом США

Демократы теперь будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса.

Двое представителей Демократической партии США выиграли выборы в Сенат - верхнюю палату Конгресса - в штате Джорджия. Таким образом после присяги демократы получат контроль над Сенатом, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на Vox.

В тесной гонке в Джорджии демократ Рафаэль Уорнок победил свою республиканку Келли Лоефлер, набрав более 50 процентов голосов. Демократ Джон Оссов победил республиканца Девида Пердью.

Такой исход выборов в Джорджии поделили 100-местный Сенат пополам между Демократической и Республиканской партией – 50 на 50 сенаторов. Это означает, что решающий голос наголосованиях будет у вице-президента Камалы Харрис, которая после инаугурации станет главой Сената и разорвет любую ничью.

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Демократы теперь будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса.
 
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