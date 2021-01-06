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«Взяли флаг и начали душить»
Источник материала: Хартия'97
«Взяли флаг и начали душить»
После пыток фашистов из ОМОН минчанин оказался в больнице скорой помощи с ЧМТ.
Вчерашняя зверская зачистка дворов карателями, к сожалению, не единичный случай за последнее время. Телеграм-канал
Это видео пострадавший снял в БСМП сразу после случившегося и считает, что ему ещё повезло. Если бы его не забрали на скорой, что бы с ним сделали в РУВД — неизвестно. У Юрия диагностировали черепную мозговую травму.
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После пыток фашистов из ОМОН минчанин оказался в больнице скорой помощи с ЧМТ.
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