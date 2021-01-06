Источник материала: Хартия'97

В Германии вводят обязательную женскую квоту в руководстве компаний 1 6.01.2021, 16:59

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Если правление крупной компании насчитывает более трех членов, как минимум одним из них должна быть женщина.

Если правление крупной немецкой компании насчитывает более трех членов, как минимум одним из них должна быть женщина. Такая норма закреплена в законе, одобренном в среду, 6 января, правительством Германии. Теперь этот документ должен рассмотреть бундестаг, сообщает "Немецкая волна" .

Цель добиться, чтобы женщины были более широко представлены в руководствах компаний, немецкие политики поставили несколько лет назад, но сдвиги в этой области происходили очень медленно. До сегодняшнего дня гендерная квота действовала в стране лишь в наблюдательных советах крупных компаний. Для других предприятий она носила рекомендательный характер.

Члены правительства ФРГ о женской квоте

По словам министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Франциски Гиффай (Franziska Giffey), высококвалифицированные женщины обогащают профессиональную и экономическую жизнь. В свою очередь министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) указала на то, что женщины в руководстве компаний смогут создать там позитивную атмосферу и стать примером для других женщин, а также способствовать карьерному росту представительниц прекрасного пола. Как Гиффай, так и Ламбрехт поддержали инициативу введения обязательных женских квот в руководствах компаний.

В поддержку закона об обязательной гендерной квоте выступил и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который будет претендовать на пост канцлера по результатам выборов в бундестаг в сентябре. "Время добровольных мер ушло безвозвратно", - заявил Шольц, добавив, что пора положить конец ситуации, при которой половина населения страны не имеет своего представительства в руководстве крупных компаний Германии.

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