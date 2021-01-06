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НАУ: Начнем добавлять делегатов Всебелорусского собрания в санкционные списки

06.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета Павла Латушко в ближайшее время планирует опубликовать план «по делегитимизации Всебелорусского народного собрания» и начать работу по добавлению делегатов собрания в санкционные списки, сообщает TUT.BY.

Ранее руководитель НАУ Павел Латушко обратился к делегатам Всебелорусского народного собрания и рассказал о возможных последствиях участия в нем.

— Уже начали появляться списки делегатов, однако реальных представителей народа, как и ожидалось, в них нет. «Широта» социальной базы этой сходки очевидна и говорит о недоверии нелегитимного ко всем, кроме карманной номенклатуры. Каждый марионеточный делегат будет автоматически занесен в базу Единой книги регистрации преступлений, а действиям собрания как организованной группы будет дана правовая оценка, — заявил Латушко.

Он также добавил, что будет добиваться санкций для всех участников VI Всебелорусского народного собрания.

В НАУ TUT.BY пояснили, что пока процедура по добавлению делегатов в санкционные списки не запущена, но это будет сделано в ближайшее время.

— В ближайшее время НАУ и «Честные люди» опубликуют план по делегитимизации Всебелорусского народного собрания и срыву антиконституционных решений, которые планируется принимать на нем, после чего НАУ начнет работу по добавлению делегатов в санкционные списки, — рассказали TUT.BY в НАУ.

Латушко: «Мы не должны забывать, что сражаемся не только с диктатором, но и с диктатурой»

 
 
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