Генпрокуратура сообщила в Мининформ о необходимости оценки публикации на портале TUT.by о питании детей в приюте

Прокуратура Минской области провела проверку по факту размещения 2 января 2021 года на интернет-ресурсе rebenok.by (ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА») публикации «Дети недоедают? В приюте попросили привезти на Новый год крупы, макароны и стиральный порошок».





Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, из статьи следует, что в редакцию поступило письмо от крупной компании, которая шефствует над социальным приютом в Минской области. Сотрудники компании сообщили о якобы недостаточности обеспечения воспитанников отдельными продуктами питания.

«В публикации не приводятся сведения о конкретном учреждении образования и предприятии, — отмечает пресс-служба. — Прокуратура Минской области незамедлительно отреагировала на размещенную информацию и совместно с главным управлением по образованию Минского областного исполнительного комитета проверила соответствие размещенных на интернет-ресурсе сведений реальной ситуации с обеспечением детей продуктами в таких учреждениях».

В ходе проверки получены необходимые документы, проведены беседы с начальниками управлений по образованию райгорисполкомов, директорами 23 социально-педагогических центров и шести детских интернатных учреждений области. Администрации учреждений образования Минской области просьбы о приобретении шефскими организациями предновогодних подарков в виде продуктов питания не подтвердили.

«В соответствии со ст. 30-1 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации" владелец интернет-ресурса обязан не допускать распространение на интернет-ресурсе не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо деловую репутацию юридических лиц. Статья 52 указанного Закона обязывает владельцев интернет-ресурса проверять достоверность получаемых сведений», — напоминает пресс-служба.

По инициативе прокуратуры Минской области Генеральная прокуратура проинформировала республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации — Министерство информации — о «необходимости анализа изложенных сведений, размещенных на rebenok.by, для оценки их соответствия законодательству и принятия мер реагирования».

29 сентября Мининформ сообщил о приостановке с 1 октября до 30 декабря выпуска сетевого издания TUT.by на основании подписанного в тот же день приказа. Поводом для этого стал иск Мининформа в Экономический суд столицы о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by в связи с вынесением четырех письменных предупреждений с 7 августа по 15 сентября.

Начавшийся 8 октября судебный процесс был приостановлен до рассмотрения в Верховном суде иска «ТУТ БАЙ МЕДИА» о признании недействительными трех из четырех предупреждений Мининформа (по первому из предупреждений срок обжалования к тому моменту истек).

12 ноября компании удалось добиться в ВС отмены предупреждения за один материал, однако те, что остались в силе, дали возможность продолжить процесс о лишении TUT.by статуса СМИ.

На основном заседании 3 декабря адвокат Татьяна Шпилевская, выступавшая в интересах Мининформа, детализировала аргументацию, почему министерство считает, что опубликованная порталом недостоверная информация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях и наносит вред государственным интересам.

Защитник «ТУТ БАЙ МЕДИА» адвокат Сергей Зикрацкий не согласился с тем, что Мининформ доказал нанесение вреда госинтересам публикациями портала. Он также заявил, что лишение TUT.by статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, поскольку это идет вразрез с Концепцией информационной безопасности, гласящей, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Судья Иван Мойсейчик удовлетворил иск Мининформа и лишил портал TUT.by статуса средства массовой информации — сетевого издания.

23 декабря в Экономический суд Минска была подана апелляционная жалоба на лишение портала TUT.by статуса сетевого издания.

Ранее гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина сообщила БелаПАН, что если жалобу не удовлетворят, компания будет повторно регистрировать портал в качестве сетевого издания.