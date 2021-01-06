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Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 марта

06.01.2021 17:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координатору штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца — до 8 марта, сообщает телеграм-канал штаба Бабарико.

Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 марта

Колесникова была задержана 7 сентября. Вначале ей предъявили обвинение в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или сети интернет».

В декабре Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении ряда членов Координационного совета, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Теперь Колесникова обвиняется по еще одной статье УК — «создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием».

7 ноября Колесникова, а также Тихановская и еще один член ее команды Вероника Цепкало были удостоены премии имени Мартина Лютера «Бесстрашное слово», учрежденной союзом 16 городов, где работал немецкий реформатор. Размер премии также составляет 10 тыс. евро. Вручение пройдет 24 апреля нынешнего года в Вормсе.

Белорусские правозащитники признали Марию Колесникову политзаключенной.

 
 
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Координатору штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в...
 
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