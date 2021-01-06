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Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог. США выдвинули на журналиста 18 уголовных дел
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Лондонский суд отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято на основании того, что прежде журналист уже нарушал условия выхода.
Таким образом основатель скандально известного портала WikiLeaks останется в тюрьме до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция США по делу о его экстрадиции.
Против Ассанжа Штаты выдвинули 18 уголовных обвинений. Среди них нарушение закона о шпионаже и раскрытие секретной информации.
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Новости Великобритании. Лондонский суд отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято на основании...
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