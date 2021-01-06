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Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог. США выдвинули на журналиста 18 уголовных дел

06.01.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Лондонский суд отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято на основании того, что прежде журналист уже нарушал условия выхода.

Таким образом основатель скандально известного портала WikiLeaks останется в тюрьме до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция США по делу о его экстрадиции.   

Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог. США выдвинули на журналиста 18 уголовных дел

Против Ассанжа Штаты выдвинули 18 уголовных обвинений. Среди них нарушение закона о шпионаже и раскрытие секретной информации.

В случае выдачи в США австралийцу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Люди в материале: Джулиан Ассанж

 
 
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Новости Великобритании. Лондонский суд отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято на основании...
 
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