Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог. США выдвинули на журналиста 18 уголовных дел

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Лондонский суд отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято на основании того, что прежде журналист уже нарушал условия выхода.

Таким образом основатель скандально известного портала WikiLeaks останется в тюрьме до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция США по делу о его экстрадиции.





Против Ассанжа Штаты выдвинули 18 уголовных обвинений. Среди них нарушение закона о шпионаже и раскрытие секретной информации.