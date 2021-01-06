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В Беларуси более 100 человек осуждены по политическим делам

06.01.2021 17:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси с начала избирательной кампании в 2020 году более ста человек были осуждены по уголовным делам, имеющим политически мотивированный характер, сообщил сегодня правозащитный центр "Весна".

"По сведениям, которые удалось собрать, к концу 2020 года было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов", - говорится в сообщении центра.

Общее число уголовных дел, заведенных в Беларуси с начала избирательной кампании против участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании, превышает 900 случаев.

Из того списка 166 человек признаны политическими заключенными.

 
 
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В Беларуси с начала избирательной кампании в 2020 году более ста человек были осуждены по уголовным делам, имеющим политически мотивированный характер, сообщил...
 
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