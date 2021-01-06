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Беларуси повысили цену на газ: «Провал в переговорах, Россия полностью продавила свою позицию»

06.01.2021 17:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларуси повысили цену на газ: «Провал в переговорах, Россия полностью продавила свою позицию»
Иллюстративное фото
Почему белорусское правительство не раскрывает новую цену?

В конце 2020 года «Газпром» и Беларусь определили «порядок формирования цен» на российский газ для нашей страны на 2021-й.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое подписано в 2011 году», — заявили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.


Премьер-министр Роман Головченко также не раскрыл цену на газ, лишь назвав ее «очень комфортной».

«Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но, в принципе, все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях», – сказал Головченко.


UDF.BY поинтересовался у экспертов, почему власти не раскрывают новую цену и сколько она может составлять.

«Думаю, что «Газпром» мог вспомнить историю с «Белгазпромбанком»



Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии UDF.BY отметил, что позиция белорусского правительства выглядит удивительной.


Беларуси повысили цену на газ: «Провал в переговорах, Россия полностью продавила свою позицию»

Фото: Onliner.by

«Почему-то от нас скрывают ответ на такой простой вопрос. Мне кажется, было бы уместнее, чтобы правительство открыто назвало новую цену вместо того, чтобы говорить, что она осталась почти такой же. Что в их понимании «почти» – гадать не хочется. Это дороже на один доллар, на 10 или 50?», – сказал Иосуб.


Из заявлений чиновников он делает неутешительный вывод.

«Наверное, переговоры закончились провалом и гордиться нечем. Если бы цена была бы меньше, чем в прошлом году, то об этом трубили бы на каждом углу. Если бы стоимость была бы такой же, как в прошлом году, то, наверное, с натяжкой это тоже можно было бы выдать за некое достижение и цену нам все же раскрыли бы. Но раз так, как есть, то это означает, что цена хуже, чем в прошлом году. Провал в переговорах, Россия полностью продавила свою позицию», – считает Иосуб.


Какой была бы объективная и справедливая цена для Беларуси на российский газ в этом году?

«Цена – это продукт договоренностей продавца и покупателя. Белорусские переговорщики хотели бы видеть такую же цену, как в Смоленской области. На что российские переговорщики отвечали: когда будете частью России, тогда и цены у вас будут как в Смоленской области», – отметил Иосуб.


Кроме того, в переговорах могла быть другая политическая подоплека.

«От Беларуси могли требовать политических уступок в плане интеграции. Думаю, что «Газпром» также мог вспомнить историю с «Белгазпромбанком». Поэтому я не понимаю, что такое «справедливая цена»? Походи по рынку, найди дешевле», – отметил старший аналитик «Альпари Евразия».


«Позиция России по отношению к Лукашенко позорная»



Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что заявления белорусского правительства выглядят подозрительно.


Беларуси повысили цену на газ: «Провал в переговорах, Россия полностью продавила свою позицию»

Фото: psu.by

«Раньше такого не было, чтобы не могли назвать конкретную цену. Поэтому можно лишь строить догадки, какой она будет в 2021 году. Вероятно, она стала выше, чем 127 долларов за тысячу кубов, что было в прошлом году», – сказал Желиба.

Он не исключает, что содержание цены в тайне может быть связано с планами Беларуси по запуску атомной станции под Островцом.

«Уже высчитывали, насколько Беларуси придется уменьшить закупки газа. «Газпром» же заинтересован поставлять большие объемы и нервно реагирует, когда покупатели меняют условия и сокращают потребление. Это подрывает финансовое состояние «Газпрома», который превратился из когда-то процветающей монополии в проблемную», – отметил Желиба.



Добавим, что по информации правительства Беларусь с запуском первого блока АЭС сэкономит на закупках газа около $750 тысяч в день.

Какой должна быть экономически обоснованной цена для Беларуси на российский газ?

«Цена зависит от мировой конъюнктуры. В последние месяцы цены на газ колеблются вслед за ценами на нефть. Трудно прогнозировать, какими они будут дальше – пойдут вверх или вниз. В рыночной экономике это нормально. Правда, экономику Беларуси и России трудно назвать рыночной. Здесь есть проблема, как сочетать многие факторы, не только экономические», – сказал Желиба.


Он привел в пример скандал с действиями белорусских властей в отношении «Белгазпробанка», которым руководил Виктор Бабарико.

«Позиция России и, в частности «Газпрома», по отношению к Лукашенко вообще позорная. В том случае они должны были жестко отреагировать на рейдерский захват российского банка. Но вместо этого была мягкая реакция. Теперь руководство «Белгазпромбанка» восстановилось, но ведь клиенты уже поуходили, банк остается в сложной ситуации. Но Путин не хочет вдрызг ссорится с Лукашенко, поэтому практически поддерживает его», – считает Желиба.
 
 
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