|
Лукашенко пригрозил запретить деятельность БПЦ
Источник материала: UDF
Верующие разных конфессий на марше 13 августа 2020 г. Фото Надежды Бужан
Из документа, оказавшегося в распоряжении Редакции, следует, что 27 ноября Уполномоченный по делам религии и национальностей (тогда этот пост занимал Леонид Гуляко) вынес предупреждение Белорусской Православной Церкви. В предупреждении говорится, что Церковь обязана придерживаться статьи 16 Конституции и статьи 8 закона «О свободе совести и религиозных организаций».
Если нарушение повторится в течение года, суд может лишить белорусскую православную церковь юридического статуса и запретить ее деятельность на территории Беларуси.
В статье 16 Конституции пишется, что запрещается деятельность религиозных организаций, направленную против суверенитета Беларуси и конституционного строя. А в статье 8 закона «О свободе совести и религиозных организаций» — что церковь не участвует в деятельности политических партий, а в местах богослужений не допускается митингов и агитации.
В одной из епархий
Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак отказался комментировать ситуацию и назвать причины предупреждения.
Представители православной церкви не раз осуждали насилие. Так, в августе Гродненский архиепископ Артемий выступил с пламенной проповедью:
«Надо говорить. Учиться у них, у молодежи! А тот, кто старшее поколение, которое ворчит, учителя: «Мы там политику увидели» — вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь, которую вы толкали нашим детям! За это БРСМ, за комсомол, за все то, что было… атеистическое. Вот результат вашего воспитания! Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови. Они бешеные».
А в конце ноября с поста пресс-секретаря ушел Сергей Лепин, который осудил разрушение силовиками народного мемориала памяти Романа Бондаренко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уполномоченный по делам религии отказался комментировать ситуацию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)