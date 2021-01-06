Источник материала: UDF



Верующие разных конфессий на марше 13 августа 2020 г. Фото Надежды Бужан

«Надо говорить. Учиться у них, у молодежи! А тот, кто старшее поколение, которое ворчит, учителя: «Мы там политику увидели» — вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь, которую вы толкали нашим детям! За это БРСМ, за комсомол, за все то, что было… атеистическое. Вот результат вашего воспитания! Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови. Они бешеные».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пригрозил запретить деятельность БПЦ Уполномоченный по делам религии отказался комментировать ситуацию.

Из документа, оказавшегося в распоряжении Редакции, следует, что 27 ноября Уполномоченный по делам религии и национальностей (тогда этот пост занимал) вынес предупреждение Белорусской Православной Церкви. В предупреждении говорится, что Церковь обязана придерживаться статьи 16 Конституции и статьи 8 закона «О свободе совести и религиозных организаций».Если нарушение повторится в течение года, суд может лишить белорусскую православную церковь юридического статуса и запретить ее деятельность на территории Беларуси.В статье 16 Конституции пишется, что запрещается деятельность религиозных организаций, направленную против суверенитета Беларуси и конституционного строя. А в статье 8 закона «О свободе совести и религиозных организаций» — что церковь не участвует в деятельности политических партий, а в местах богослужений не допускается митингов и агитации.В одной из епархийподтвердили, что такой документ получали. Но с чем конкретно связано предупреждение, там не знают.Уполномоченный по делам религии и национальностейотказался комментировать ситуацию и назвать причины предупреждения.Представители православной церкви не раз осуждали насилие. Так, в августе Гродненский архиепископ Артемий выступил с пламенной проповедью:А в конце ноября с поста пресс-секретаря ушел, который осудил разрушение силовиками народного мемориала памяти