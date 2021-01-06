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И как дальше жить! Сотрудники EPAM никак не могут зарегистрировать профсоюз

06.01.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце декабря власти отказались регистрировать первичные организации Белорусского Независимого профсоюза — EPAM и «Пеленг».

По мнению властей, у работников ИT-сферы и членов БНП отсутствуют общие интересы. БНП пожаловался в суд. 5 января им пришёл ответ — сотрудникам EPAM и «Пеленг» опять отказали.

Судя по первым листам документов, которые попали в социальные сети, судья Полина Антипчук, которая рассматривала жалобу, делает заключение: в «возбуждении дела следует отказать», исходя из того, что в обращении БНП о первичке EPAM нарушена подведомственность. 

Иными словами, суд Московского района г. Минска якобы не может рассмотреть жалобу профсоюза. И его участникам следует обратиться в Минский городской или областной суд.

К аналогичному выводу приходит и судья Ольга Гусакова в отношении первички «Пеленг».
 
Теги: Минск
 
 
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В конце декабря власти отказались регистрировать первичные организации Белорусского Независимого профсоюза — EPAM и «Пеленг».
 
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