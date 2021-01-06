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Фонд спортивной солидарности призвал спонсоров ИИХФ не поддерживать ЧМ в Минске
Источник материала: Tut.by
Белорусский Фонд спортивной солидарности направил официальные письма всем крупнейшим партнерам Международной федерации хоккея и призвал их не спонсировать чемпионат мира-2021 до тех пор, пока турнир не будет перенесен из Беларуси.
В своих письмах к стратегическим партнерам ИИХФ Фонд спортивной солидарности подробно объясняет причины побудившие выступить с данным обращением, говорит о репутационных рисках для брендов, просит изучить реакцию мировой общественности на события происходящие в Беларуси в последние месяцы и обратить внимание на уже введенные санкции.
Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.
В конце ноября ИИХФ заслушала доклад экспертной комиссии. Федерацию беспокоит два момента.
1. Безопасность участников и болельщиков.
2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.
При этом Рене Фазель нацелен провести чемпионат в Минске, а в ближайшее время планирует встретиться с Александром Лукашенко.
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Белорусский Фонд спортивной солидарности направил официальные письма всем крупнейшим партнерам Международной федерации хоккея и призвал их не спонсировать...
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