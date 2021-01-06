ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фонд спортивной солидарности призвал спонсоров ИИХФ не поддерживать ЧМ в Минске

06.01.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский Фонд спортивной солидарности направил официальные письма всем крупнейшим партнерам Международной федерации хоккея и призвал их не спонсировать чемпионат мира-2021 до тех пор, пока турнир не будет перенесен из Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В своих письмах к стратегическим партнерам ИИХФ Фонд спортивной солидарности подробно объясняет причины побудившие выступить с данным обращением, говорит о репутационных рисках для брендов, просит изучить реакцию мировой общественности на события происходящие в Беларуси в последние месяцы и обратить внимание на уже введенные санкции.

«С 10 августа 2020 года белорусский народ протестует против фальсификации результатов президентских выборов и жестокости правоохранительных органов. 30 000 граждан за это время уже подверглись репрессиям со стороны нелегитимного правительства во главе с Лукашенко. Страна находится в стадии острого социально-политического кризиса. И спорт нельзя просто вынести за скобки, поставить отдельно, видеть в нем только соревновательный элемент и не замечать всего остального. Спорт — это тоже часть этой разлагающейся прогнившей системы и один из главных инструментов идеологической машины „режима“. Поэтому поддерживать спорт в Беларуси сегодня, будь то спонсорство или инвестиции, — значит дать молчаливое согласие на насилие, убийства, пытки и легитимизировать геноцид в одной отдельно взятой стране», — говорится в заявлении БФСС.

Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

В конце ноября ИИХФ заслушала доклад экспертной комиссии. Федерацию беспокоит два момента.

1. Безопасность участников и болельщиков.

2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

При этом Рене Фазель нацелен провести чемпионат в Минске, а в ближайшее время планирует встретиться с Александром Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский Фонд спортивной солидарности направил официальные письма всем крупнейшим партнерам Международной федерации хоккея и призвал их не спонсировать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марии Колесниковой продлили заключение до 8 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика