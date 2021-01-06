В Витебске - ажиотаж на станциях техосмотра: по живой очереди долго, по предварительной - все расписано

Источник материала: Tut.by

В Беларуси вступили в силу изменения в Налоговый кодекс: они отменили так называемый дорожный сбор, привязанный к техосмотру, но ввели с 1 января новый налог для владельцев транспортных средств. После Нового года на диагностических станциях в областном центре — ажиотаж: предварительная запись на следующую неделю и около сотни машин за день, сообщает телеканал «Витебск».

В очереди на диагностической станции Белтехосмотра — автомобили легковые и грузовые, личные и служебные. Образовалась она здесь с 3 января. Чтобы справляться с потоком автолюбителей, на смену вывели дополнительных работников. Две линии работают почти без остановок. И так — на всех девяти станциях в Витебске.

Есть «живая» очередь, и есть предварительная запись. Вся следующая неделя целиком расписана.



Иллюстративное фото. Фото: Инга Шкелер

Но такому ажиотажу на станциях рады: количество желающих пройти техосмотр сокращалось с 2014 года, когда ввели госпошлину.

— В 2020 году побит рекорд: всего 19% от списочного количества автомобилистов, зарегистрированных в ГАИ, прошли технический осмотр, — говорит начальник филиала «Белтехосмотр» в Витебской области Вильгельм Кишковский. — Снижение было постепенным — с каждым годом техосмотр проходило на 10−20% автомобилистов меньше.

По словам Кишковского, за два дня 2021 года девять витебских станций «Белтехосмотра» приняли 522 машины, которым выдали разрешение на участие в дорожном движении. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.