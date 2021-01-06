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Стоят по 6 часов. В Могилевской области - длинные очереди автомобилей на техосмотр
Источник материала: Tut.by
На станциях техосмотра в Могилевской области — длинные очереди из машин. Это связано с тем, что с 1 января владельцам машин в Беларуси не нужно платить госпошлину за допуск к участию в дорожном движении при прохождении техосмотра. Вместо этого
Водители в соцсетях делятся фото и наблюдениями. Один из могилевчан сообщает, что занял очередь на прохождение техосмотра сегодня, 6 января, в 09.30 — перед ним было около 40 машин. Спустя 6 часов он все еще стоял в очереди, и перед ним оставалось 4 машины.
Читатель TUT.BY рассказал, что работает рядом со станцией техобслуживания и его знакомый попросил занять ему место в очереди. Автомобилисты так сделать не дали: мол, пусть приезжает и стоит, как все.
За три часа работы на станциях техосмотра Могилевщины 500 автомобилистов получили отметку о прохождении ТО,
Такого наплыва посетителей некоторые работники станций уже и не припомнят.
По статистике, в прошлом году 70% автотранспорта области ездило по дорогам без техосмотра. После того как дорожный сбор трансформировался в налог и не зависит от прохождения ТО, автомобилисты стали охотнее проходить диагностику. А специалисты уверены, что теперь число ДТП из-за неисправности авто станет меньше.
Количество желающих пройти техосмотр в Беларуси постоянно падало с 2015 года. Цифры прошлого года выглядели и вовсе удручающе: например, за январь-октябрь техосмотр
Напомним, что, согласно КоАП, управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин, или от 29 до 87 рублей. Пройти техосмотр стоит 27,5 рубля, из которых 8,5 рубля — стоимость наклейки на стекло.
Где пройти техосмотр в Могилеве, смотрите
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Читатель TUT.BY рассказал, что простоял в очереди более 6 часов.
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