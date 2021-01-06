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Стоят по 6 часов. В Могилевской области - длинные очереди автомобилей на техосмотр

06.01.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На станциях техосмотра в Могилевской области — длинные очереди из машин. Это связано с тем, что с 1 января владельцам машин в Беларуси не нужно платить госпошлину за допуск к участию в дорожном движении при прохождении техосмотра. Вместо этого появился транспортный налог. В итоге с 3 января на диагностических станциях — аншлаг.


Очередь на техосмотр на станцию на улице Симонова. Фото: Алексей Любецкий, vk.com/ilovemogilev

Водители в соцсетях делятся фото и наблюдениями. Один из могилевчан сообщает, что занял очередь на прохождение техосмотра сегодня, 6 января, в 09.30 — перед ним было около 40 машин. Спустя 6 часов он все еще стоял в очереди, и перед ним оставалось 4 машины.

Читатель TUT.BY рассказал, что работает рядом со станцией техобслуживания и его знакомый попросил занять ему место в очереди. Автомобилисты так сделать не дали: мол, пусть приезжает и стоит, как все.


Очередь на техосмотр. Фото: Герман Емельяненко, vk.com/ilovemogilev

За три часа работы на станциях техосмотра Могилевщины 500 автомобилистов получили отметку о прохождении ТО, сообщает ТРК «Могилев». Для сравнения: за весь декабрь на станции приехали всего 250 автолюбителей.

Такого наплыва посетителей некоторые работники станций уже и не припомнят.

По статистике, в прошлом году 70% автотранспорта области ездило по дорогам без техосмотра. После того как дорожный сбор трансформировался в налог и не зависит от прохождения ТО, автомобилисты стали охотнее проходить диагностику. А специалисты уверены, что теперь число ДТП из-за неисправности авто станет меньше.

Количество желающих пройти техосмотр в Беларуси постоянно падало с 2015 года. Цифры прошлого года выглядели и вовсе удручающе: например, за январь-октябрь техосмотр прошли всего 14% от общего количества зарегистрированных в стране автомобилей.

Напомним, что, согласно КоАП, управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин, или от 29 до 87 рублей. Пройти техосмотр стоит 27,5 рубля, из которых 8,5 рубля — стоимость наклейки на стекло.

Где пройти техосмотр в Могилеве, смотрите тут. Адреса станций техосмотра в райцентрах области смотрите тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Читатель TUT.BY рассказал, что простоял в очереди более 6 часов.
 
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