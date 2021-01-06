Источник материала: Sputnik Беларусь

Всем нам нравятся сильные и мужественные мужчины. Но что делает мужчину мужчиной, а женщину — женщиной? Гормоны. И разница в основных гормонах между мужчинами и женщинами на самом деле совсем небольшая.

Вместе со специалистом по профилактической медицине Екатериной Степановой Sputnik продолжает изучать самые важные показатели нашего здоровья.

Разница всего в одном атоме

Если сравнивать графическую формулу тестостерона — основного мужского полового гормона, с графической формулой эстрогена — основного женского полового гормона, разница между ними всего лишь в одном атоме водорода и двух энергетических связях! Практически одинаковые молекулы, и разница эта очень тонкая и нестабильная.

В мужском организме, как и в женском, присутствуют эти два гормона одновременно, но в разных количествах. Понятно, что в мужском организме больше тестостерона, но между тестостероном и эстрогеном постоянно происходит взаимодействие. Каждую минуту у мужчины вырабатывается порядка 11 миллионов молекул тестостерона, но если по какой-то причине произойдет присоединение к этой молекуле атома водорода, тестостерон переходит в эстроген. Если таких превращений много — мужчина перестает быть мужчиной.

Кардинально зарождается это, как ни странно, сначала на психологическом, потом на эмоциональном и интеллектуальном уровнях, и лишь в последнюю очередь проявляется на физическом, когда начинаются изменения вторичных половых признаков в сторону деградации. Но, безусловно, для таких изменений должны быть определенные условия.

Как беречь тестостерон

До 10 лет мальчики и девочки отличаются только анатомически, половыми органами.

Мужчина начинает развиваться с момента полового созревания (12 лет): идет развитие гормонального фона, в частности основного полового гормона тестостерона, и благодаря ему формируются вторичные половые признаки: начинается оволосение по мужскому типу лица и тела, изменение голоса, формирование костно-мышечной и жировой ткани. В норме тестостерон контролирует объем жировой прослойки, поэтому здоровые мужчины с хорошими показателями тестостерона не склонны к ожирению. Если мальчик имеет лишний вес, к этому нельзя относиться халатно. Если после коррекции питания и физических нагрузок вес не уходит — необходимо обратиться к эндокринологу, чтоб не пропустить снижение уровня или неправильную выработку тестостерона.

К 16-18 годам тестостерон формирует мужские качества, и от его количества зависят мужские характеристики.

Вырабатывается тестостерон в парном органе — яичках. Это единственный орган мужского организма, который вынесен наружу. И это неспроста — температура в яичках в норме должна быть на 3,3 градуса ниже, чем в целом в организме.

Заботиться о формировании и сохранности тестостерона в мужском организме нужно с самого начала, с раннего детства мамам, а потом и самим мужчинам на протяжении всей жизни. Ведь от этого гормона во многом зависит качество жизни.

С момента рождения ребенка мамы должны контролировать время пребывания мальчика в памперсе. Ведь в нем создается эффект термобани, температура может колебаться в районе 43-45°С, и ношение памперса 24 часа в сутки может нанести непоправимый вред яичкам и даже стать причиной бесплодия. И понятно, что мальчик не должен ходить в памперсах до двух лет, потому что к физиологической проблеме может присоединиться и психологическая.

Берегите тестостерон

Механизм выработки тестостерона довольно сложный. Сигнал для выработки тестостерона поступает из командно-контролируемой зоны головного мозга. После сложных взаимодействий гипофиза и гипоталамуса дается команда яичкам на выработку тестостерона. От того, насколько слаженной будет эта совместная работа, зависит благополучие одного из основных половых гормонов мужчины.

Родителям нужно быть начеку с раннего активного возраста мальчика. Ведь дети такие непоседы! Важно уберечь ребенка от травм головы или яичек. При любой жалобе на головную боль, головокружение, резь при мочеиспускании или боли в паху и животе нужно подробно расспросить ребенка, не было ли травмы. Если травма была, необходимо срочно обратиться к врачу-травматологу, неврологу или урологу-андрологу. Тестостерон обладает очень важными функциями, он отвечает за:

стрессоустойчивость;

вторичные половые признаки;

определяет мышечную и жировую массу тела;

устойчивость к физическим и психологическим нагрузкам;

мужскую силу и выносливость как способность к длительной тяжелой физической работе;

агрессию от умеренной до сильной — это биологический признак защиты;

отсутствие слезливости;

сексуальную активность;

чувство ценности мужской дружбы и здоровые амбиции.

В каждом мужчине живет самец, поэтому переживать и беречь он будет всегда самое дорогое, что у него есть: голову и потенцию.

Что может привести к снижению уровня тестостерона?

Причин множество, и связаны они с разными аспектами образа жизни.

Стресс. Группой австрийских и швейцарских ученых было доказано, что финансовые проблемы или непогашенный кредит снижают уровень тестостерона на 15-20% и держат его стабильно низким до полного положительного разрешения финансовой ситуации. Вообще, любые длительные стрессы и нервные перегрузки ведут к значительному снижению тестостерона. Это отрегулировано природой с момента рождения человека. В период стресса продуцируются в большом количестве соответственно гормоны стресса кортизол и адреналин. Для организма это состояние войны, и весь его функционал в этот период на пике своих возможностей, тут, как говорится, не до размножения, поэтому в этот период уровень тестостерона снижается. Возможны только кратковременные скачки вверх для регуляции общих процессов в организме.

Алкоголь. Первые 5 минут небольшое его количество действительно повышает тестостерон, но в течение 25 минут тестостерон приходит в норму и затем начинает резко и устойчиво падать. В США ученые провели негуманный эксперимент и выяснили — чтобы полностью прекратить выработку тестостерона, мужчине нужно сильно выпивать в течение 3 месяцев и прибавить в весе 20 кг. При таком состоянии здоровья начнут меняться вторичные половые признаки.

Еда. Особенно опасна любовь к сладкому. Высокий уровень глюкозы в крови сокращает выработку тестостерона, так как инсулин противоборствует основному мужскому половому гормону.

Мясо, произведенное в промышленных условиях, содержит женские половые гормоны, способствующие набору массы животного или птицы. Попадая в организм мужчины, они угнетают выработку тестостерона.

То же самое можно сказать и о продуктах, содержащих сою. Она содержит фитоэстрогены.

Не стоит пить много молока с высокой жирностью. Нужно понимать, что корова вырабатывает молоко не для человека, а для вскармливания своего теленка, поэтому с молоком передает ему свои гормоны и фитоэстрогены для поддержания иммунитета.

Без вариантов надо исключать из рациона фастфуд и копчености.

Болезни, травмы, низкая физическая активность. Вирусы, бактерии, заболевания, передающиеся половым путем, нерегулярный секс, травмы головы, позвоночника, яичек, любое снижение или отсутствие физической активности (физическая активность усиливает кровоснабжение в органах малого таза мужчины) — все это неизменно ведет к снижению уровня тестостерона.

Медикаменты. Доказано, что некоторые лекарства снижают уровень тестостерона, например, препараты, содержащие атропин, противоязвенные препараты.

Артериальное давление и проблемы с сосудами. Повышение артериального давления на 15-20 миллиметров ртутного столба значительно снижает уровень тестостерона, как и атеросклероз, ишемия. Во время эрекции объем крови, проходящей через половой член, увеличивается в 6 раз, и кровь идет под давлением. Чтобы сохранить свои сосуды, организм снижает тестостерон и, соответственно, либидо. Иначе страсть может обернуться инсультом, инфарктом и т. д. Любое снижение кровенаполнения полового члена при контакте — повод проверить состояние сосудов, в первую очередь коронарных.

Повышенный пульс. Если число сердечных сокращений более 80 — снижается уровень тестостерона. Срабатывает защитный механизм, чтобы снять напряжение с сердца. Ведь оно и так работает с перегрузкой, и ни к чему создавать ему дополнительные трудности.

Билирубин. Норма — 20 мкмоль/литр. Если его уровень поднимается до 25 и выше, то идет значительное снижение тестостерона. В этот механизм включается печень. Она является главным утилизатором токсинов и в частности регулирует уровень опасного для мужчины фермента ароматазы. Ароматаза способствует присоединению одного атома водорода к молекуле тестостерона, после чего он переходит в эстроген. Ароматазы в организме мужчины должно быть минимальное количество.

Кстати, мужчинам надо быть осторожными с употреблением грейпфрутов — они способствуют повышению ароматазы в крови.

Нарушение работы почек. Контрольным показателем здесь является количество выделяемой мочи. Если мужчина выделяет менее 1 литра мочи в сутки, уровень тестостерона снижается на 15%. В норме взрослый мужчина должен потреблять не менее 30 мл чистой воды из расчета на 1 килограмм веса и выделять не менее 2 литров мочи в сутки. С мочой выводятся не только токсины, но и лишние гормоны стресса (кортизол и адреналин), которые напрямую блокируют выработку тестостерона.

На уровень тестостерона может влиять и ношение тесного синтетического нижнего белья, мобильных телефонов в кармане брюк и особенно нахождение планшетов и ноутбуков на коленях.

При езде на велосипеде нужно подбирать специальное мужское анатомическое седло, чтобы исключить травмы мышц промежности и яичек. Уровень тестостерона снижает и вдыхание вредных испарений (бензин, фенолы, табак, краски).

© Pixabay Если ваш мужчина стал слишком ленив, пора проверить уровень тестостерона в крови

Если мужчина улегся на диван

Первым звоночком снижения уровня тестостерона, как правило, является то, что мужчина укладывается на диван и не хочет ничего делать. Тестостерон — это всегда активность: умственная, физическая, половая!

Более серьезным сигналом является набор веса, в частности отложение жира по женскому типу. Официально установлено, что талия мужчины не должна превышать 92-94 см. Этот показатель напрямую связан с уровнем тестостерона. Ведь висцеральный и абдоминальный жир вырабатывают гормон лептин — один из основных врагов тестостерона. Нормальный уровень тестостерона препятствует набору веса, так как способствует его переработке в энергию в мышцах, поэтому любая физическая активность должна быть верным спутником мужчины.

Тестостерон — хранитель всего в мужском организме. Благодаря ему опорно-двигательный аппарат сохраняет свое здоровье. Посредством тестостерона кальций усваивается костной тканью. У женщин эту функцию выполняет эстроген

Как контролировать уровень тестостерона?

Кровь на тестостерон надо сдавать натощак и утром. В ранние часы идет максимальная выработка тестостерона. Делается забор крови на общий тестостерон и глобулин, связывающий половой гормон. Они работают всегда в паре. Расшифровать эти показатели может только врач-уролог, потому что иногда тестостерон в организме может быть не в активной фазе, какое бы количество его ни было, и не иметь своей эффективности.

Нормальный уровень тестостерона — 12-35 нмоль/литр. Пик его выработки приходится на 25-30 лет. С 30-летнего возраста у всех мужчин уровень тестостерона начинает снижаться на 1-2% ежегодно.

Доказано, что если в 25 лет уровень тестостерона был 35 нмоль/литр, то при нормальном течении жизни мужчине хватит этого запаса на всю жизнь, и это физиологическое падение не очень скажется на его активности и мужской силе. А вот если в 25 лет у мужчины были показатели в районе 12 нмоль/литр, стоит держать свой образ жизни и состояние здоровья под контролем.

Если показатель в молодом возрасте ниже 12 нмоль/литр, это расценивается как дефект и называется гипогонадизм.

К сожалению, статистика такова, что на сегодняшний день мужской фактор бесплодия начинает опережать женский.

В природе все находится в балансе, и есть множество факторов, повышающих уровень тестостерона: от еды до увлечений.

Американские ученые установили, что ссора с женой, когда мужчина прав, повышает уровень тестостерона на 35%, а последующий примирительный секс добавляет еще 45%.

Но лидером по стабильному повышению тестостерона и его удержанию на высоких цифрах 50-55% является покупка автомобиля и запчастей к нему, покупка гаджетов и спорт. У каждого пола свои радости.

Ну и самый беспроигрышный фактор, повышающий тестостерон — продемонстрировать достоинства женщине, и чтобы она всю эту маскулинность оценила по достоинству.

Милые дамы и мамы, в ваших руках мужское счастье! Хвалите и цените мужчин. Все в этой жизни мужчина делает ради женщины, поэтому обоюдная забота друг о друге отблагодарит вас совместным здоровьем, гармонией и благополучием.