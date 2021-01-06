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Рейсовый автобус загорелся во время движения в Гродно – видео
06.01.2021 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел днем в среду 6 января на кольцевой развязке на улице Славинского областного центра.
Судя по кадрам, снятым очевидцами, возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства: огонь самостоятельно тушил водитель.
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Рейсовый автобус загорелся во время движения по маршруту в Гродно. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцами.
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