Хрущевка мечты. Квартира, которая вполне может вдохновить вас начать делать ремонт

Источник материала: Onliner

К хрущевкам большинство горожан относится пренебрежительно: маленькие комнаты, совмещенные санузлы, коридоры, в которых и одному-то тесно. Брежневки куда приличнее будут: и окна побольше, и планировки человечнее. Да и первое, что рисует воображение при упоминании слова «хрущевка», — старенький ремонт, обветшавший подъезд. Но если решить вопросы с местами общего пользования довольно затруднительно, то преобразить собственную квартиру довольно легко. Причем без «вензелей и позолоты» ее можно сделать такой, что посторонние и думать забудут о возрасте квадратных метров.

Стильную и светлую квартиру в доме 1958 года постройки прямо сейчас продает владелец, который до этого проделал большую ремонтную работу. В результате «хрущевские» уныние и тоска были напрочь стерты со стен, пола и потолка. А итог словно из какого-то мебельно-дизайнерского каталога.









При том, что в однокомнатной квартире всего 31,4 метра (из них 17 «квадратов» жилые), благодаря номинальному зонированию пространство удалось разделить на спальню и зону гостиной, частично объединенной с кухней. Основные места хранения, видимо, находятся за дверью возле дивана (обычно там прячется кладовка). Впрочем, в квартире еще есть место, куда можно поставить, к примеру, вместительный комод. Спокойные цвета, не пестрые обои, яркие акценты — и вот уже приятно смотреть и жить. Для одного — максимум двух человек идеально.













«Тихий центр с окнами во двор. Парк Горького через дорогу. Идеальная квартира для людей, ценящих сочетание центра и тишины. Нет проблем с парковкой во дворе. 6 минут ходьбы до метро „Площадь Победы“ через парк. Ремонт сделан в 2020 году, теплозвукоизолирована. В квартире есть все для проживания, включая посуду и постельные принадлежности. Wi-Fi, телевизор LG с подключенным интернетом. Супермаркет в 2 минутах ходьбы. Набережная реки Свислочь, велодорожка в 3 минутах ходьбы», — уточняет детали собственник квартиры, расположенной на Первомайской, 20.





Выручить за метры с ремонтом хозяин планирует 227 224 рубля, или $88 000. Что, безусловно, немало. Но если цена вам не подходит, то квартира в целом вполне может вдохновить на то, чтобы заняться ремонтом в своей однушке.