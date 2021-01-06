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Хрущевка мечты. Квартира, которая вполне может вдохновить вас начать делать ремонт

06.01.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К хрущевкам большинство горожан относится пренебрежительно: маленькие комнаты, совмещенные санузлы, коридоры, в которых и одному-то тесно. Брежневки куда приличнее будут: и окна побольше, и планировки человечнее. Да и первое, что рисует воображение при упоминании слова «хрущевка», — старенький ремонт, обветшавший подъезд. Но если решить вопросы с местами общего пользования довольно затруднительно, то преобразить собственную квартиру довольно легко. Причем без «вензелей и позолоты» ее можно сделать такой, что посторонние и думать забудут о возрасте квадратных метров.

Стильную и светлую квартиру в доме 1958 года постройки прямо сейчас продает владелец, который до этого проделал большую ремонтную работу. В результате «хрущевские» уныние и тоска были напрочь стерты со стен, пола и потолка. А итог словно из какого-то мебельно-дизайнерского каталога.

Хрущевка мечты. Квартира, которая вполне может вдохновить вас начать делать ремонт
Хрущевка мечты. Квартира, которая вполне может вдохновить вас начать делать ремонт

При том, что в однокомнатной квартире всего 31,4 метра (из них 17 «квадратов» жилые), благодаря номинальному зонированию пространство удалось разделить на спальню и зону гостиной, частично объединенной с кухней. Основные места хранения, видимо, находятся за дверью возле дивана (обычно там прячется кладовка). Впрочем, в квартире еще есть место, куда можно поставить, к примеру, вместительный комод. Спокойные цвета, не пестрые обои, яркие акценты — и вот уже приятно смотреть и жить. Для одного — максимум двух человек идеально.

Хрущевка мечты. Квартира, которая вполне может вдохновить вас начать делать ремонт
Хрущевка мечты. Квартира, которая вполне может вдохновить вас начать делать ремонт
Хрущевка мечты. Квартира, которая вполне может вдохновить вас начать делать ремонт

«Тихий центр с окнами во двор. Парк Горького через дорогу. Идеальная квартира для людей, ценящих сочетание центра и тишины. Нет проблем с парковкой во дворе. 6 минут ходьбы до метро „Площадь Победы“ через парк. Ремонт сделан в 2020 году, теплозвукоизолирована. В квартире есть все для проживания, включая посуду и постельные принадлежности. Wi-Fi, телевизор LG с подключенным интернетом. Супермаркет в 2 минутах ходьбы. Набережная реки Свислочь, велодорожка в 3 минутах ходьбы», — уточняет детали собственник квартиры, расположенной на Первомайской, 20.

Хрущевка мечты. Квартира, которая вполне может вдохновить вас начать делать ремонт

Выручить за метры с ремонтом хозяин планирует 227 224 рубля, или $88 000. Что, безусловно, немало. Но если цена вам не подходит, то квартира в целом вполне может вдохновить на то, чтобы заняться ремонтом в своей однушке.

1-комнатная квартира, Minsk, Первомайская улица, 20
Площадь: общая 31,4 м², жилая 16,9 м²    Этаж: 2/5
227 225 р.
 
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К хрущевкам большинство горожан относится пренебрежительно: маленькие комнаты, совмещенные санузлы, коридоры, в которых и одному-то тесно. Брежневки куда...
 
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