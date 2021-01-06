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Соперники определились. С кем сыграют футболисты «Шахтёра» на предсезонных сборах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольный «Шахтер» определился с соперниками на текущие предсезонные сборы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках зимней межсезонки наш чемпион померится силами с киевским «Динамо», питерским «Зенитом», «Краснодаром» и московским «Спартаком». Поединки запланированы на 21 января, 24 января, 27 января и 6 февраля соответственно.
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Новости Беларуси. Футбольный «Шахтер» определился с соперниками на текущие предсезонные сборы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках зимней...
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