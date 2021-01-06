ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соперники определились. С кем сыграют футболисты «Шахтёра» на предсезонных сборах?

06.01.2021 18:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футбольный «Шахтер» определился с соперниками на текущие предсезонные сборы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники определились. С кем сыграют футболисты «Шахтёра» на предсезонных сборах?

В рамках зимней межсезонки наш чемпион померится силами с киевским «Динамо», питерским «Зенитом», «Краснодаром» и московским «Спартаком». Поединки запланированы на 21 января, 24 января, 27 января и 6 февраля соответственно.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Футбольный «Шахтер» определился с соперниками на текущие предсезонные сборы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках зимней...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цмоки-Минск» проиграли французскому «Шоле» в баскетбольной Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика