ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Цмоки-Минск» проиграли французскому «Шоле» в баскетбольной Лиге чемпионов

06.01.2021 18:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили в гостевом поединке французскому «Шоле», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки-Минск» проиграли французскому «Шоле» в баскетбольной Лиге чемпионов

В предпоследнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Ростислава Вергуна отстали от соперников на 18 очков – 71:89. Самым результативным в составе «драконов» стал Роберт Лоури, который заработал 22 очка. Последний поединок в группе у белорусов запланирован на 20 января дома. Соперником станет греческий клуб АЕК, который сейчас имеет в своем активе восемь очков и возглавляет таблицу квартета С.

Люди в материале: Ростислав Вергун, Роберт Лоури

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили в гостевом поединке французскому «Шоле», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика