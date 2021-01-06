«Цмоки-Минск» проиграли французскому «Шоле» в баскетбольной Лиге чемпионов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили в гостевом поединке французскому «Шоле», сообщили в программе «СТВ-Спорт».





В предпоследнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Ростислава Вергуна отстали от соперников на 18 очков – 71:89. Самым результативным в составе «драконов» стал Роберт Лоури, который заработал 22 очка. Последний поединок в группе у белорусов запланирован на 20 января дома. Соперником станет греческий клуб АЕК, который сейчас имеет в своем активе восемь очков и возглавляет таблицу квартета С.