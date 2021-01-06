Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой праздник для больших семей. Многодетные минчане накануне Рождества окунулись в сказочную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В рамках акции «Наши дети» прошел очередной благотворительный марафон. Юные таланты городского Дворца детей и молодежи подготовили для гостей интересные игры и конкурсы. Интерактив с новогодними персонажами не оставил равнодушными никого.





Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:

Новый год – это праздник не только для взрослых, но, наверное, самое главное, для детей. Каждый ребенок ждет какое-то чудо. Они писали письма Деду Морозу все. Мы постарались тоже немножечко их порадовать. Посетили очень много детских домов и домов семейного типа, интернатов, хотелось донести вот этот чудесный праздник до каждого ребенка.





Мы сюда приходим уже не в первый раз. Детям нравится праздник, праздничная атмосфера. В эти праздничные рождественские дни хотелось бы всем пожелать здоровья.





Больше радости, веселья, чтобы таких мероприятий было очень много. Это очень прекрасно, когда детей можно куда-то привести.





Я очень любви эти мероприятия и не первый раз их посещаю.





Я бы хотела получить в подарок много игрушек.





Необычный сюжет, красочные костюмы и зажигательные танцы. Кульминацией праздника стало новогоднее представление. Дети получили сладкие подарки.