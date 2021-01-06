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Праздник для многодетных семей накануне Рождества устроили в Минске. Вот впечатления участников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой праздник для больших семей. Многодетные минчане накануне Рождества окунулись в сказочную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В рамках акции «Наши дети» прошел очередной благотворительный марафон. Юные таланты городского Дворца детей и молодежи подготовили для гостей интересные игры и конкурсы. Интерактив с новогодними персонажами не оставил равнодушными никого.
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:
Мы сюда приходим уже не в первый раз. Детям нравится праздник, праздничная атмосфера. В эти праздничные рождественские дни хотелось бы всем пожелать здоровья.
Больше радости, веселья, чтобы таких мероприятий было очень много. Это очень прекрасно, когда детей можно куда-то привести.
Я очень любви эти мероприятия и не первый раз их посещаю.
Я бы хотела получить в подарок много игрушек.
Необычный сюжет, красочные костюмы и зажигательные танцы. Кульминацией праздника стало новогоднее представление. Дети получили сладкие подарки.
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Новости Беларуси. Большой праздник для больших семей. Многодетные минчане накануне Рождества окунулись в сказочную атмосферу, сообщили в программе «Столичные...
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