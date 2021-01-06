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Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и поиграть в хоккей? Называем адреса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне рождественских праздников в Минск вернулась зимняя погода. В большом городе готовы возобновить сезон зимних видов спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для любителей активного отдыха зальют 25 катков и 29 хоккейных коробок. Также будут работать 16 лыжных трасс и более 30 пунктов проката инвентаря.
Площадки для зимних видов спорта обустроят в каждом районе. Так, в Заводском покататься на лыжах можно будет на двухкилометровой трассе в парке имени 900-летия Минска.
Больше всего хоккейных коробок зальют в учреждениях образования Фрунзенского района.
А для любителей коньков в Октябрьском районе катки появятся на территориях 30-й, 89-й и 194-й школ.
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Новости Беларуси. Накануне рождественских праздников в Минск вернулась зимняя погода. В большом городе готовы возобновить сезон зимних видов спорта, сообщили в...
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