Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и поиграть в хоккей? Называем адреса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне рождественских праздников в Минск вернулась зимняя погода. В большом городе готовы возобновить сезон зимних видов спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для любителей активного отдыха зальют 25 катков и 29 хоккейных коробок. Также будут работать 16 лыжных трасс и более 30 пунктов проката инвентаря.





Площадки для зимних видов спорта обустроят в каждом районе. Так, в Заводском покататься на лыжах можно будет на двухкилометровой трассе в парке имени 900-летия Минска.





Больше всего хоккейных коробок зальют в учреждениях образования Фрунзенского района.





А для любителей коньков в Октябрьском районе катки появятся на территориях 30-й, 89-й и 194-й школ.