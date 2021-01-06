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Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и поиграть в хоккей? Называем адреса

06.01.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне рождественских праздников в Минск вернулась зимняя погода. В большом городе готовы возобновить сезон зимних видов спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для любителей активного отдыха зальют 25 катков и 29 хоккейных коробок. Также будут работать 16 лыжных трасс и более 30 пунктов проката инвентаря.

Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и поиграть в хоккей? Называем адреса

Площадки для зимних видов спорта обустроят в каждом районе. Так, в Заводском покататься на лыжах можно будет на двухкилометровой трассе в парке имени 900-летия Минска.

Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и поиграть в хоккей? Называем адреса

Больше всего хоккейных коробок зальют в учреждениях образования Фрунзенского района.

Где в Минске можно покататься на коньках, лыжах и поиграть в хоккей? Называем адреса

А для любителей коньков в Октябрьском районе катки появятся на территориях 30-й, 89-й и 194-й школ.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне рождественских праздников в Минск вернулась зимняя погода. В большом городе готовы возобновить сезон зимних видов спорта, сообщили в...
 
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