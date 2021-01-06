|
Священники говорят, что главное – открыть сердца чуду. Как провести вечер Сочельника?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Сочельник. Именно в этот день пост наиболее строгий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Службы пройдут во всех храмах Минской области и начнутся еще с вечера. Кстати, для тех, кто не сможет присутствовать в церкви, организуют онлайн-трансляции из главных храмов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Сочельник. Именно в этот день пост наиболее строгий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Службы пройдут во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)