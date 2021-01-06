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Марии Колесниковой продлили арест до 8 марта

06.01.2021 18:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

tut.by

Координатору штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца — до 8 марта, сообщает телеграм-канал штаба Бабарико.

По словам адвоката Людмилы Казак, в настоящее время следственных действий с Колесниковой не ведется. "Ждем, что после рождественских праздников ее вызовут на допрос", – сказала защитник.

Адвокат также сообщила, что Колесникова "держится бодро, уныние - это не по ней", передает sputnik.by.

Напомним, Колесникову задержали в начале сентября. Вначале ей предъявили обвинение в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или сети интернет».

21 декабря Генпрокуратура Беларуси дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч.1 ст.361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч.1 ст.357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").

В настоящее время Колесникова находится в следственной тюрьме в Жодино.

 
 
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Координатору штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой продлили срок содержания...
 
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