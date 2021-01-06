ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В МВД признались: угрожавший пистолетом неизвестный – милиционер. Но он не бил, а «оттолкнул»

06.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Появилась версия МВД о скандальных событиях вечера 5 января в минских дворах, где неизвестные штатском атаковали местных жителей. Один из них, которому угрожали пистолетом, был жестоко избит и попал в больницу.

Согласно версии, опубликованной на сайте МВД, причиной массовых задержаний жителей микрорайона Уручье стало их шумное шествие с незарегистрированной символикой.

В МВД признались: угрожавший пистолетом неизвестный – милиционер. Но он не бил, а «оттолкнул»

– Сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящей в их дворе вакханалии и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка, – утверждает МВД.

Что касается инцидента в микрорайоне Новой Боровой, где неизвестный схватил девушку, а затем угрожал местным жителям пистолетом, то в МВД признали, что это был милиционер.

Шакуючыя кадры з Новай Баравой: «Невядомы ў трэніках дастае пісталет і на вачах дзіцяці б'е мужа нагой у жывот»


В МВД признались: угрожавший пистолетом неизвестный – милиционер. Но он не бил, а «оттолкнул»

Он решил догнать девушку, которая «развешивала незарегистрированную символику». В МВД утверждают, что сотрудник крикнул «милиция».

– Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную. В ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, – пишет сайт МВД.

По версии милиции, ее сотрудник не ударил местного жителя, который просил его представиться, а «оттолкнул ногой, чтобы увеличить дистанцию».

Ведомство сообщает, что «проведение подобных дворовых перформансов» расценивается как организация несанкционированного мероприятия.

Добавим, что всего 5 января в Минске задержали 25 человек.

Жыхар Новай Баравой, якому пагражалі пісталетам: Білі каля машыны па галаве, ляжу ў бальніцы з ЧМТ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появилась версия МВД о скандальных событиях вечера 5 января в минских дворах.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно начали судить четырех человек за насилие над милиционерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика