В МВД признались: угрожавший пистолетом неизвестный – милиционер. Но он не бил, а «оттолкнул»

Источник материала: Салiдарнасць

Появилась версия МВД о скандальных событиях вечера 5 января в минских дворах, где неизвестные штатском атаковали местных жителей. Один из них, которому угрожали пистолетом, был жестоко избит и попал в больницу.

Согласно версии, опубликованной на сайте МВД, причиной массовых задержаний жителей микрорайона Уручье стало их шумное шествие с незарегистрированной символикой.





– Сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящей в их дворе вакханалии и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка, – утверждает МВД.

Что касается инцидента в микрорайоне Новой Боровой, где неизвестный схватил девушку, а затем угрожал местным жителям пистолетом, то в МВД признали, что это был милиционер.

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Он решил догнать девушку, которая «развешивала незарегистрированную символику». В МВД утверждают, что сотрудник крикнул «милиция».

– Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную. В ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, – пишет сайт МВД.

По версии милиции, ее сотрудник не ударил местного жителя, который просил его представиться, а «оттолкнул ногой, чтобы увеличить дистанцию».

Ведомство сообщает, что «проведение подобных дворовых перформансов» расценивается как организация несанкционированного мероприятия.

Добавим, что всего 5 января в Минске задержали 25 человек.

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