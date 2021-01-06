Делегаты Всебелорусского собрания могут попасть в санкционные списки

Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павла Латушко в ближайшее время планирует опубликовать план «по делегитимизации Всебелорусского народного собрания» и начать включение делегатов собрания в санкционные списки.





Ранее Латушко обратился к делегатам ВНС и сообщил о возможных последствиях участия в нем. «Уже начали появляться списки делегатов, однако реальных представителей народа, как и ожидалось, в них нет. "Широта" социальной базы этой сходки очевидна и говорит о недоверии нелегитимного ко всем, кроме карманной номенклатуры. Каждый марионеточный делегат будет автоматически занесен в базу Единой книги регистрации преступлений, а действиям собрания как организованной группы будет дана правовая оценка», — заявил глава НАУ.

В НАУ БелаПАН сообщили, что пока процедура добавления делегатов в санкционные списки не начата, но это будет сделано в ближайшее время. «НАУ и инициатива "Честные люди" опубликуют план по делегитимизации Всебелорусского народного собрания и срыву антиконституционных решений, которые планируется принимать на нем, после чего НАУ начнет работу по добавлению делегатов в санкционные списки», — заявили в НАУ.

Всебелорусское народное собрание запланировано на 11—12 февраля в Минске. Идет процесс выдвижения делегатов.