ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Делегаты Всебелорусского собрания могут попасть в санкционные списки

06.01.2021 18:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павла Латушко в ближайшее время планирует опубликовать план «по делегитимизации Всебелорусского народного собрания» и начать включение делегатов собрания в санкционные списки.

Делегаты Всебелорусского собрания могут попасть в санкционные списки

Ранее Латушко обратился к делегатам ВНС и сообщил о возможных последствиях участия в нем. «Уже начали появляться списки делегатов, однако реальных представителей народа, как и ожидалось, в них нет. "Широта" социальной базы этой сходки очевидна и говорит о недоверии нелегитимного ко всем, кроме карманной номенклатуры. Каждый марионеточный делегат будет автоматически занесен в базу Единой книги регистрации преступлений, а действиям собрания как организованной группы будет дана правовая оценка», — заявил глава НАУ.

В НАУ БелаПАН сообщили, что пока процедура добавления делегатов в санкционные списки не начата, но это будет сделано в ближайшее время. «НАУ и инициатива "Честные люди" опубликуют план по делегитимизации Всебелорусского народного собрания и срыву антиконституционных решений, которые планируется принимать на нем, после чего НАУ начнет работу по добавлению делегатов в санкционные списки», — заявили в НАУ.

Всебелорусское народное собрание запланировано на 11—12 февраля в Минске. Идет процесс выдвижения делегатов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павла Латушко в ближайшее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делает мужчину мужчиной, а женщину женщиной?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика