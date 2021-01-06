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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: «Шансы, что события пойдут по плану Лукашенко и его окружения, невысоки» У белорусского правителя на этот год очень простые и понятные цели: выиграть время.

— У Лукашенко на этот год очень простые и понятные цели: выиграть время, хорошо обдумать, каким образом или остаться у власти, или хотя бы получить безопасный вариант ухода, а в лучшем случае — вариант присутствия во власти, но чуть в иной роли, чем сейчас. Обе вещи психологически для него неприемлемы, но ситуация вынуждает, и об этом приходится думать. Шансы, что события пойдут по плану Лукашенко и его окружения, невысоки, — отметил директор BISSв комментарии газетеСейчас пропаганда пробует использовать количественный спад протестов для создания видимости возвращения страны к стабильному ритму жизни.— Признание реальности нельзя назвать сильными качествами этой власти, — констатирует эксперт.По его словам, отставка Лукашенко, расследование фактов насилия, пыток, фальсификаций, тем более транзит власти — это вряд ли события ближайших месяцев.По мнению главы BISS, конфронтация власти и общества продолжится, риторика поиска внутреннего врага достигла иррационального масштаба:— Создание внутреннего врага из половины общества или значительной части общества — это нерационально для самого режима. Намного легче назначить врага, которого легко изолировать — в пропагандистском и организационном плане. Но в Беларуси создается внутренний враг из Костела, который насчитывает здесь более миллиона прихожан, из культурного сообщества, из медиков, из всех тех, кто голосовал за Тихановскую.Белорусский авторитарный режим «уже настолько раскрутил свой репрессивный аппарат, что уже не в состоянии задуматься над рисками для самого себя», заключил эксперт.