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Фото: Myfin.by

Новогодний «щит Нацбанка»

Наши – не деньги, долги

Фото носит иллюстративный характер, источник: novostnik.ru

Рецепт уничтожения среднего класса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему не случилось новогодней девальвации и что будет с экономикой дальше Основная заслуга Нацбанка – в грамотной денежной политике-2020.

Белорусы не первый год ждут от новогодних праздников не только оливье на столе и подарков под елкой, но и внезапный удар по своему карману от властей. На этот раз обвальной девальвации не случилось. Мы поинтересовались у эксперта – почему ее и не следовало ожидать?– Каждый год мы подводим экономические итоги года – аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса определяют лучших в 16-ти номинациях. В этот раз победу в одной из главных из них – «Лучший орган государственного управления» – заслуженно одержал Нацбанк.Национальный банк получил награду за «противодействие разрушительной фискальной, институциональной политике Совмина, Минфина и отраслевых министерств; расширение возможности граждан и бизнеса самостоятельно и легально управлять валютными рисками, в том числе за счет открытия счетов за рубежом». А также за «адекватное управление широкой денежной массой в условиях внешних шоков; подготовку денежной, финансовой системы страны к тройному дефициту: государственного бюджета, оборотного капитала у предприятий и ресурсов у домашних хозяйств».Награда заслужена «на все сто» – Национальный банк вел себя предсказуемо, неожиданно жестко, особенно по отношению к тем правительственным органам, которые хотели получить бесплатные ресурсы, – больше и еще больше денег.Основная заслуга Нацбанка – в грамотной денежной политике-2020, в управлении широкой денежной массой, в том что не случилось вброса большого количества денег, который бы обвалил курс.Более того – еще нет цифр по декабрю, но за 11 месяцев 2020-го Нацбанк не допустил тянущих свои хищно-разрушительные для экономики конечности до ручного регулирования процентных ставок и параметров денежно-кредитного рынка. Итогом стало то, что правительство вынуждено было обращаться к инструментам не эмиссионного характера. Поэтому даже при таком существенном снижении валютных поступлений, которое наблюдалось в ушедшем году, кратная девальвация не наступила, и сегодняшний курс близок к рыночному, а не к курсу, который «определяется» сверху.Поэтому и не случилось в начале года «подарка под елочку», который режим подкладывал белорусам неоднократно.Близок курс к рыночному потому, что у нас есть ценовые искажения и административное регулирование цен, – большой сегмент ставок, который определяется директивным кредитованием госпредприятий и поддержкой государственных банков. Поэтому сказать, что у нас чистый рыночный курс нельзя, – в Беларуси большой сегмент экономики работает на не рыночных, а на административно-бюрократических условиях.Белорусские власти получили 500 млн долларов – кредит от Кремля. Что это за деньги, и на что они пойдут?– Это второй транш российского кредита из трех. Хотя белорусский режим старается представить его как очередной кредит от РФ. Ведь ранее раструбили о 1,5-миллиардном, «полученном» от Кремля.Напомню, что примерно 4 месяца назад был выделен первый из трех, транш 1,5-миллиардного кредита – и почти все эти 500 млн долларов (более 400) пошли на оплату долга «Газпрому». Так как долг этот растет примерно на 120 млн долларов в месяц (в отопительный период быстрее), то за прошедшее время как раз и набежала сумма, примерно равная очередному траншу.Основные долги белорусского режима в 2021 году – перед Россией и Китаем. Поэтому я думаю, что Кремль дает деньги Лукашенко с расчетом на то, что это будет каким-то образом «стимулировать финансово-платежную дисциплину белорусских властей». Которые будут, в первую очередь, тратить деньги на погашение долгов перед внешними кредиторами.Госдолг вырос до чудовищных размеров, в том числе и за 2020-й, и чтобы хоть как-то справляться с долговой нагрузкой, власть все больше загоняет будущие поколения белорусов в кабалу. А в итоге Кремль, давая деньги Лукашенко, перекладывает их из одного кармана (бюджета или фонда ЕвразЭС, контролируемого РФ) в другой, – до Беларуси они не доходят вовсе.И даже если в дальнейшем РФ продолжит «выделять» деньги, то будет расти только госдолг – до белорусской экономики эти миллионы не дойдут.При этом власти будут стараться сдерживать рост курса доллара, прекрасно понимая, что при величине госдолга ослабление рубля загоняет в долговую ловушку не только правительство, но и госпредприятия.Еще одна из «особенностей» бюджета-2021 – выжимание соков из белорусов и бизнеса. Как заявил на днях министр финансов Юрий Селиверстов, повышение налогов принесет около миллиарда рублей в бюджет. Что даст принцип коврово-бомбометательного увеличения налогов, ставок и пошлин? Позволит ли он собрать озвученный миллиард рублей?– Это говорит о том, что власть хочет любой ценой сохранить модель «госплана», но никак не проводить давно назревшие реформы. Понятное дело, что этот миллиард, который будут собирать всеми правдами и неправдами, власти не спасет.Бюджет и те задания, которые поставлены, предельно ясно дают понять, что это бюджет правительства «совка», никак не нацеленный на реформы.При этом денег явно не хватает, но зажимать налоговые тиски еще больше невозможно – у части правительства есть понимание, что финансовое состояние домохозяйств и предприятий аховое. Даже если очень хочется повысить налоговый зажим, у большинства белорусов нет накоплений, у большинства предприятий – оборотных средств, а кредитная нагрузка зашкаливает. Посему еще большее увеличение налогового бремени приведет к взрыву серой экономики и массовому уходу от налогов.Поэтому Минфин, понимая, что налоговая нагрузка запредельна, пытается делать вид, что можно еще какие-то деньги «снять», тем самым разрушая средний класс.И намеченная на 2021-й политика – это никоим образом не развитие, это попытка сохранения статус-кво и поддержки ущербной модели, которой она не поможет. Она будет деградировать, и даже такое повышение налогов приведет в итоге к более быстрому росту серой экономики.