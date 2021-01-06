Месть режима не знает границ и исключений: в немилость попала и БПЦ

@mkbelarus Об этом сообщает 6 января телеграм-канал





В предупреждении сказано, что Церковь обязана придерживаться статьи 16 Конституции и статьи 8 закона „О свободе совести и религиозных организаций“.









Дело в том, что в середине августа, после тог, как стало известно о зверствах силовиков, гродненский архиепископ Артемий выступил с очень откровенной проповедью во время одного из богослужений:





"Надо говорить. Учиться у них, у молодежи! А тот, кто старшее поколение, которое ворчит, учителя: „Мы там политику увидели“ — вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь, которую вы толкали нашим детям! За этот БРСМ, за комсомол, за все то, что было… атеистическое.





Вот результат вашего воспитания! Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови. Они бешеные".





По закону, если нарушение повторится в течении года, то БПЦ могут запретить на территории РБ.





Правда, представить такое просто невозможно по ряду причин, но главных среди них две: помимо того, что это самая крупная конфессия в стране, так БПЦ - это еще и часть Русской православной церкви и ее запрет в Беларуси вряд ли поймут в Кремле.