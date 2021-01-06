Одно из главных тусовочных мест Минска выселяет арендаторов. Вероятная причина - предписание от МЧС

Источник материала: Tut.by

Стало известно, что мероприятия, запланированные в столичном арт-пространстве Ok16 на ближайшее время, отменяются. Об этом сообщили арендаторы площадки. Причину они описали так: культурный хаб получил предписание от МЧС и вынужден закрыться.



Фото: Марк Жигман, TUT.BY

Ok16 — культурное пространство на Октябрьской улице. Несколько лет подряд площадку для проведения своих мероприятий арендовала компания «АртКорпорейшн», организаторы фестивалей «Лістапад» и «ТЕАРТ». Сегодня стало известно, что все события этой организации отменяются. Об этом «АртКорпорейшн» сообщила у себя в соцсетях:

— Друзья, к сожалению, мы вынуждены покинуть пространство Ок16. Вот так совершенно неожиданно для нас мы остались без нашего любимого хаба, где так долго давали жизнь многим важным проектам, в том числе создавали и показывали спектакли «ТОКтеатра».

Все спектакли «ТОКтеатра» в январе и феврале пока отменяются. Организаторы просят сохранить билеты на запланированные мероприятия и тем самым поддержать их в непростых обстоятельствах.

Представитель «АртКорпорейшн» рассказал TUT.BY, что 5 января компания получила предписание МЧС о приостановлении мероприятий. После этого, по его словам, последовала отмена всех мероприятий и расторжение договора аренды со стороны владельца.

Отменяются и другие мероприятия, запланированные на этой площадке на ближайшее время. Так, основатель Современного художественного театра Владимир Ушаков поделился у себя в Facebook, что вчера спектакль #Гэтадемакрэйшен отменили за полчаса до его начала. Причину артист объяснил так: «Приехали из МЧС и за 30 минут до спектакля принесли предписание Оk16».

Благотворительному проекту KaliLaska также пришлось оперативно искать новую площадку для проведения традиционной благотворительной барахолки, запланированной на 7 и 8 января. Оk16 вынуждены были отказать им в проведении мероприятия, делятся организаторы.

— Такое время сейчас. Наши друзья, культурный хаб Оk16, приостанавливает свою деятельность на данный момент. Распоряжение об этом поступило утром. Мы не унываем! Оперативно переехали в другое помещение и расскажем вам о его плюсах.

В итоге барахолка KaliLaska пройдет в культурно-деловом квартале «К21» на Кальварийской, 21.

Связаться с площадкой Ok16 по телефону, указанному в Сети, нам не удалось. Мы попытаемся выйти на связь с владельцами позже.

Напомним, что в начале декабря международный фестиваль документального кино о правах человека Watch Docs Belarus был вынужден переехать из Ok16 на другую площадку. Изначально открытие и некоторые показы должны были пройти в культурном хабе, однако за сутки до старта фестиваля представители площадки заявили о ремонтных работах.