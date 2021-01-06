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Одно из главных тусовочных мест Минска выселяет арендаторов. Вероятная причина - предписание от МЧС
Источник материала: Tut.by
Стало известно, что мероприятия, запланированные в столичном арт-пространстве
Ok16 — культурное пространство на Октябрьской улице. Несколько лет подряд площадку для проведения своих мероприятий арендовала компания «АртКорпорейшн», организаторы фестивалей «Лістапад» и «ТЕАРТ». Сегодня стало известно, что все события этой организации отменяются. Об этом «АртКорпорейшн»
— Друзья, к сожалению, мы вынуждены покинуть пространство Ок16. Вот так совершенно неожиданно для нас мы остались без нашего любимого хаба, где так долго давали жизнь многим важным проектам, в том числе создавали и показывали спектакли «ТОКтеатра».
Все спектакли «ТОКтеатра» в январе и феврале пока отменяются. Организаторы просят сохранить билеты на запланированные мероприятия и тем самым поддержать их в непростых обстоятельствах.
Представитель «АртКорпорейшн» рассказал TUT.BY, что 5 января компания получила предписание МЧС о приостановлении мероприятий. После этого, по его словам, последовала отмена всех мероприятий и расторжение договора аренды со стороны владельца.
Отменяются и другие мероприятия, запланированные на этой площадке на ближайшее время. Так, основатель Современного художественного театра Владимир Ушаков
Благотворительному проекту KaliLaska также пришлось оперативно искать новую площадку для проведения традиционной благотворительной барахолки, запланированной на 7 и 8 января. Оk16 вынуждены были отказать им в проведении мероприятия, делятся организаторы.
— Такое время сейчас. Наши друзья, культурный хаб Оk16, приостанавливает свою деятельность на данный момент. Распоряжение об этом поступило утром. Мы не унываем! Оперативно переехали в другое помещение и расскажем вам о его плюсах.
В итоге барахолка KaliLaska пройдет в культурно-деловом квартале «К21» на Кальварийской, 21.
Связаться с площадкой Ok16 по телефону, указанному в Сети, нам не удалось. Мы попытаемся выйти на связь с владельцами позже.
Напомним, что в начале декабря международный фестиваль документального кино о правах человека Watch Docs Belarus был вынужден
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Стало известно, что мероприятия, запланированные в столичном арт-пространстве Ok16 на ближайшее время, отменяются. Об этом сообщили арендаторы площадки. Причину они...
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