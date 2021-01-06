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Назначен новый директор Купаловского театра. Это бывший чиновник горисполкома

06.01.2021 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Директором Национального академического театра имени Я. Купалы назначен Александр Шестаков. Об этом сообщило Министерство культуры. До этого Шестаков работал заместителем начальника управления культуры Мингорисполкома.

Представляя коллективу нового руководителя, министр культуры Анатолий Маркевич подчеркнул, что тот «ответственно относится к вопросам реализации государственной политики в области культуры» и под его руководством «проводилась целенаправленная работа по повышению качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Минска, выполнению социально-экономических показателей, созданию условий для сохранения и развития белорусской культуры и искусства». Шестаков неоднократно отмечен наградами горисполкома и министерства.

«Его опыт пригодится на новой работе наряду с такими человеческими качествами, как уважение к творческим людям и заинтересованность в каждом из членов трудового коллектива», — отметил министр. Он нацелил коллектив на активную работу с молодыми кадрами и создание условий для их творческого роста.

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Теги: Минск
 
 
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Директором Национального академического театра имени Я. Купалы назначен Александр Шестаков. Об этом сообщило Министерство культуры. До этого Шестаков работал...
 
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