|
Назначен новый директор Купаловского театра. Это бывший чиновник горисполкома
Источник материала: Onliner
Директором Национального академического театра имени Я. Купалы назначен Александр Шестаков. Об этом
Представляя коллективу нового руководителя, министр культуры Анатолий Маркевич подчеркнул, что тот «ответственно относится к вопросам реализации государственной политики в области культуры» и под его руководством «проводилась целенаправленная работа по повышению качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Минска, выполнению социально-экономических показателей, созданию условий для сохранения и развития белорусской культуры и искусства». Шестаков неоднократно отмечен наградами горисполкома и министерства.
«Его опыт пригодится на новой работе наряду с такими человеческими качествами, как уважение к творческим людям и заинтересованность в каждом из членов трудового коллектива», — отметил министр. Он нацелил коллектив на активную работу с молодыми кадрами и создание условий для их творческого роста.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директором Национального академического театра имени Я. Купалы назначен Александр Шестаков. Об этом сообщило Министерство культуры. До этого Шестаков работал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)