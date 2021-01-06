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Плюсы заканчиваются, на праздники включат снег
Источник материала: Onliner
Календари продолжают все более нелепо врать. Формальная зима у них наступает четко по графику, фактическая — как придется (или не придется). Считается, если объявить зиму, она сама как-нибудь сформируется вокруг названия. Тем временем
Температура потихоньку перемещается в область отрицательных значений. Ожидается, что уползет туда окончательно к воскресенью. Пока на Брестчине еще снег с дождем и колебания от минуса к плюсу, но уже на днях эта каша перейдет в твердую фазу. Чем севернее — тем отчетливее зима. Снег уже не планирует сразу таять, устраивается поудобнее. По всей видимости, задержится у нас до середины следующей недели, а потом подумает. Синоптики советуют быть готовыми к тому, что за предстоящие четверо суток снежный покров увеличится в некоторых районах сантиметров на 20.
К воскресенью ожидается разброс дневных температур от 1 до 8 градусов мороза, плюса не видно даже на юге. Ночью может подморозить до 13. Все это будет сопровождаться туманом и гололедицей.
Со следующей недели давление пойдет вверх, снег выключат. Но и то, что накопилось, таять вряд ли согласится.
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Календари продолжают все более нелепо врать. Формальная зима у них наступает четко по графику, фактическая — как придется (или не придется). Считается, если...
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