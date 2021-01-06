Плюсы заканчиваются, на праздники включат снег

Источник материала: Onliner

Календари продолжают все более нелепо врать. Формальная зима у них наступает четко по графику, фактическая — как придется (или не придется). Считается, если объявить зиму, она сама как-нибудь сформируется вокруг названия. Тем временем Белгидромет докладывает, что на юго-западе еще осень никак не кончится. Там грибные дожди, плюсовая температура и, похоже, день до сих пор укорачивается. Но за длинные выходные многое переменится. Ждем серьезный снег, который попробует прожить дольше, чем обычно у него получалось.

Температура потихоньку перемещается в область отрицательных значений. Ожидается, что уползет туда окончательно к воскресенью. Пока на Брестчине еще снег с дождем и колебания от минуса к плюсу, но уже на днях эта каша перейдет в твердую фазу. Чем севернее — тем отчетливее зима. Снег уже не планирует сразу таять, устраивается поудобнее. По всей видимости, задержится у нас до середины следующей недели, а потом подумает. Синоптики советуют быть готовыми к тому, что за предстоящие четверо суток снежный покров увеличится в некоторых районах сантиметров на 20.

К воскресенью ожидается разброс дневных температур от 1 до 8 градусов мороза, плюса не видно даже на юге. Ночью может подморозить до 13. Все это будет сопровождаться туманом и гололедицей.

Со следующей недели давление пойдет вверх, снег выключат. Но и то, что накопилось, таять вряд ли согласится.