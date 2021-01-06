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Бизнес на траве: как зарабатывать во время пандемии - видео
06.01.2021 18:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
К примеру, бизнесмен из Хуршед Тураев Таджикистана "раскрутился" на лекарственной траве – гармалу (еще одно название - могильник), несмотря на то, что она считается ядовитой, в Центральной Азии всегда использовали в качестве антисептика.
Хуршед решил спрессовывать гармалу и начал продавать ее в брикетах. И от заказчиков нет отбоя – траву даже отправляют на экспорт.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Грузинские же стартаперы пошли другим путем – организовали спортзал под открытым небом. Автором идеи стал чемпион по смешанным единоборствам Лаша Роинишвили. Так как все спортзале в стране закрыты, поддерживать приверженцев ЗОЖ решили вот таким способом. Весь инвентарь боец привозит на машине и раскладывает на улице.
Бизнесмены из Кыргызстана быстро переключились на онлайн – организовали консультации и даже спортивные тренировки. Фотографы тоже выходят из ситуации – через специальные программы или приложения подбирают для своих моделей различные фоны.
Что еще придумали для того, чтобы спасти свой бизнес в непростое время пандемии – смотрите на видео.
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Прошлый год сломал планы многим бизнесменам по всему миру, но некоторые сумели переориентироваться и неплохо заработать. На чем – смотрите на видео.
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