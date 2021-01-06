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БПЦ предупредили о нарушениях и могут запретить ее деятельность в Беларуси

06.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

БПЦ предупредили о нарушениях и могут запретить ее деятельность в Беларуси

  • 6.01.2021, 18:25
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БПЦ предупредили о нарушениях и могут запретить ее деятельность в Беларуси
иллюстрационное Фото

Режим продолжает бороться с верующими.

В предупреждении говорится, что Церковь обязана придерживаться Конституции и закона «О свободе совести и религиозных организаций». Если нарушение повторится в течение года, суд может лишить Белорусскую православную церковь юридического статуса и запретить ее деятельность в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

В статье 16 Конституции запрещается деятельность религиозных организаций, направленная против суверенитета Беларуси и конституционного строя. А в статье 8 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» говорится, что церковь не участвует в деятельности политических партий, а в местах богослужений не допускается митингов и агитации.

Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак отказался комментировать «Нашей Ниве» ситуацию и назвать причины предупреждения.

В августе Гродненский архиепископ Артемий заявил, что старшему поколению и учителям «на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь, которую вы толкали нашим детям!».

А в конце ноября с поста пресс-секретаря БПЦ ушел Сергей Лепин, который осудил разрушение силовиками народного мемориала памяти Романа Бондаренко. Тогда Александр Лукашенко приказал Генпрокуратуре разобраться с Лепиным, а также католическим епископом Юрием Кособуцким, обоим священникам прокуратура вынесла предупреждение.

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