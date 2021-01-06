Источник материала: Хартия'97

«Останавливаться не собирается» 6.01.2021, 18:03

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Игорь Лосик

Игорь Лосик держит голодовку уже 23 дня.

На понедельник 11 января назначено рассмотрение жалобы Игоря Лосика на содержание под стражей, пишет сайт «Радыё Свабода» .

Администратор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» и фрилансер-консультант белорусской службы «Радио Свобода» Игорь Лосик находится за решеткой 195 дней. Его голодовка продолжается уже 23 дня. Таким образом Игорь протестует против новых обвинений в подготовке к участию в массовых беспорядках.

«Игорь продолжает голодовку, останавливаться пока не собирается, – говорит адвокат. – Чувствует себя более-менее удовлетворительно. По крайней мере, жалоб не высказывает. Его смотрит врач. Спрашивает у него, все ли в порядке. Игорь отвечает, что да. Мы встречаемся дважды в неделю. Встреча продолжается примерно два часа. Игорь интересуется новостями. Конечно, его интересует, что происходит с семьей, что с дочерью, что у жены нового, у родителей. Его также очень интересует то, что происходит в Беларуси»

По словам адвоката, 5 января Игорь получил 60 писем. Он старается на все ответить, сильно благодарит за поддержку тех, кто ему пишет.

Он передал поздравление из заключения.

«Всех православных поздравляю со светлым праздником Рождества Христова!

В новогодние и рождественские праздники хочется надеяться на лучшее. А также самое лучшее время провести его с семьей. Очень надеюсь, что скоро и я смогу увидеть и обнять своих близких, ведь именно этого сейчас очень не хватает.

Большое спасибо всем, кто поддерживает мою семью. Я знаю, что многие нашли время и возможность поздравить Поливку с Новым годом и днем рождения. Спасибо Вам за это!

Самочувствие у меня нормальное, сил еще хватает. Чувствую поддержку тысяч неравнодушных белорусов, что придает сил и поддерживает, когда соскучился. Так что все продолжается, хотя иногда по ночам и снятся барановичские «лодочки»! (хот-доги из Барановичские бутербродной «Лодочка» — ред.)», – написал Игорь Лосик.

В понедельник 11 января суд Партизанского района будет рассматривать жалобу Игоря Лосика на продление меры содержания под стражей. Рассмотрение пройдет в закрытом заседании.

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