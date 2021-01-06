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Свободные спортсмены призвали спонсоров ИИХФ не поддерживать ЧМ в Минске

06.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Свободные спортсмены призвали спонсоров ИИХФ не поддерживать ЧМ в Минске

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  • 6.01.2021, 17:53
  • 1,369
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Фото: ТАСС

Участие в «диктаторских играх» может только навредить репутации брендов.

Белорусский Фонд спортивной солидарности направил официальные письма всем крупнейшим партнерам Международной федерации хоккея и призвал их не спонсировать чемпионат мира-2021 до тех пор, пока турнир не будет перенесен из Беларуси, пишет tut.by.

В своих письмах к стратегическим партнерам ИИХФ Фонд спортивной солидарности подробно объясняет причины побудившие выступить с данным обращением, говорит о репутационных рисках для брендов, просит изучить реакцию мировой общественности на события происходящие в Беларуси в последние месяцы и обратить внимание на уже введенные санкции.

«С 10 августа 2020 года белорусский народ протестует против фальсификации результатов президентских выборов и жестокости правоохранительных органов. 30 000 граждан за это время уже подверглись репрессиям со стороны нелегитимного правительства во главе с Лукашенко. Страна находится в стадии острого социально-политического кризиса. И спорт нельзя просто вынести за скобки, поставить отдельно, видеть в нем только соревновательный элемент и не замечать всего остального. Спорт — это тоже часть этой разлагающейся прогнившей системы и один из главных инструментов идеологической машины „режима“. Поэтому поддерживать спорт в Беларуси сегодня, будь то спонсорство или инвестиции, — значит дать молчаливое согласие на насилие, убийства, пытки и легитимизировать геноцид в одной отдельно взятой стране», — говорится в заявлении БФСС.

Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

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Теги: Минск
 
 
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Участие в «диктаторских играх» может только навредить репутации брендов.
 
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