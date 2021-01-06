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Наливайченко: Импорт электроэнергии с БелАЭС грозит партнерству Украины с ЕС

06.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Наливайченко: Импорт электроэнергии с БелАЭС грозит партнерству Украины с ЕС

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  • 6.01.2021, 17:49
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Наливайченко: Импорт электроэнергии с БелАЭС грозит партнерству Украины с ЕС
Фото: ТАСС

Украинский нардеп назвал решение Киева «диверсией».

Партнерские отношения Украины и Европейского союза могут оказаться под угрозой из-за начала закупок электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС, пишет нардеп от "Батьківщини", секретарь парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Валентин Наливайченко в своей колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина" 5 января.

"Последствия бессмысленного и, вероятно, коррумпированного решения о закупке электричества из Беларуси будут довольно серьезными. Более нелепого внешнеполитического решения от украинской власти не могли представить", – считает политик.

Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили бойкот Белорусской АЭС, и решение Украины сотрудничать с ней Европейскую комиссию разочаровало, добавил он.

"Сказать, что европейские партнеры разочарованы решением украинских властей покупать электричество с Белорусской АЭС, – ничего не сказать. Еще осенью 2020-го украинская власть на официальном уровне уверяла партнеров из Евросоюза, что в любом случае не планирует сотрудничать с путинской АЭС в Беларуси, а с нового года вероломно начала покупать (!) у нее ток", – написал Наливайченко.

Законодательный запрет на закупку электроэнергии с Белорусской АЭС, который ввели страны Балтии, привел к потере этой станцией целевых рынков сбыта, отметил народный депутат.

"Но тут случилось то, чего европейцы и представить себе не могли, – на помощь Лукашенко и Путину пришла Украина. Что это? Это не что иное, как наглая диверсия против национальных интересов Украины. Российская пятая колонна внутри страны поставила под угрозу основу основ поддержки нашего государства в ЕС и НАТО", – заявил парламентарий.

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Украинский нардеп назвал решение Киева «диверсией».
 
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