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Дизлайков в 7 раз больше лайков под новогодним обращением Лукашенко на Youtube
06.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Наиболее число просмотров новогоднее видеообращение Александра Лукашенко собрало на Youtube на канале телеканала ОНТ.
Несколько дней назад этим похвастался телеграм-канал «Пул первого», близкий к окружению главы государства.
Однако телеграм-канал не обратил внимание на количество дизлайков. По состоянию на 6 января их количество уже в 7 раз превышает число лайков.
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«Пул первого» зря хвастался.
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