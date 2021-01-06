Дизлайков в 7 раз больше лайков под новогодним обращением Лукашенко на Youtube

Источник материала: Салiдарнасць

Наиболее число просмотров новогоднее видеообращение Александра Лукашенко собрало на Youtube на канале телеканала ОНТ.

Несколько дней назад этим похвастался телеграм-канал «Пул первого», близкий к окружению главы государства.

Однако телеграм-канал не обратил внимание на количество дизлайков. По состоянию на 6 января их количество уже в 7 раз превышает число лайков.



