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Для сдающих квартиры и гаражи ввели изменение. Из-за этого налог у некоторых вырос больше чем на 80%
Источник материала: Tut.by
С 1 января для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места не только
В Витебске, к примеру, было три экономико-планировочные зоны, налог за сдачу одного жилого помещения составлял 25, 26 и 27 рублей, в Гомеле было деление на две зоны — 29,2 и 30,2 рубля. С 1 января для всех областных городов установили одинаковую ставку — 32,5 рубля за сдачу одного жилого помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садового домика или дачи.
В Минске еще в 2020 году было 5 экономико-планировочных зон, ставки составляли от 18,5 до 32,5 рубля. А с 1 января установили одну ставку — 34,3 рубля. То есть получается, что для тех, кто сдает квартиру в той части столицы, которая ранее относилась к 5-й экономико-планировочной зоне, ставка налога выросла с этого года больше чем на 85%.
При этом есть важный момент для тех, кто в декабре оплатил январский налог. К примеру, для Минска сумма сбора была выставлена на уровне 32,5 рубля. Когда чиновники утвердили обновленную версию Налогового кодекса, то ставка стала 34,3 рубля. Соответственно, получилось, что плательщики недоплатили 1,8 рубля. В колл-центре МНС пояснили, что эту сумму надо доплатить до 22 января. Если это сделать позже, то будет насчитываться пеня. При этом в ЕРИП уже выставлены суммы налога за февраль. К примеру, для плательщица из Минска, который недоплатил за январь 1,8 рубля, значится сумма в 36,1 рубля.
Здесь есть нюанс. Выставленную для оплаты сумму в ЕРИП можно редактировать — указывать меньше или больше. Поэтому есть возможность оплатить сначала 1,8 рубля (это сделать надо, повторимся, до 22 января), а «февральские» 34,3 рубля внести позже (это сделать надо до конца месяца).
Напомним, с 1 января в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Среди изменений —
С 1 января чиновники
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Для сдающих квартиры и гаражи ввели изменение. Из-за этого налог у некоторых вырос больше чем на 80%
В Минске и областных городах отменили экономико-планировочные зоны, теперь сумма налога будет одинаковой, в какой бы части города не сдавались квартира или гараж....
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