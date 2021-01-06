Для сдающих квартиры и гаражи ввели изменение. Из-за этого налог у некоторых вырос больше чем на 80%

Источник материала: Tut.by

С 1 января для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места не только повысили ставки подоходного налога, но и ввели еще одно важное изменение. В Минске и областных городах отменили экономико-планировочные зоны, теперь сумма налога будет одинаковой, в какой бы части города ни сдавались квартира или гараж. При этом есть важный нюанс для тех, кто заплатил сбор за январь. Новшества предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Витебске, к примеру, было три экономико-планировочные зоны, налог за сдачу одного жилого помещения составлял 25, 26 и 27 рублей, в Гомеле было деление на две зоны — 29,2 и 30,2 рубля. С 1 января для всех областных городов установили одинаковую ставку — 32,5 рубля за сдачу одного жилого помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садового домика или дачи.

В Минске еще в 2020 году было 5 экономико-планировочных зон, ставки составляли от 18,5 до 32,5 рубля. А с 1 января установили одну ставку — 34,3 рубля. То есть получается, что для тех, кто сдает квартиру в той части столицы, которая ранее относилась к 5-й экономико-планировочной зоне, ставка налога выросла с этого года больше чем на 85%.

При этом есть важный момент для тех, кто в декабре оплатил январский налог. К примеру, для Минска сумма сбора была выставлена на уровне 32,5 рубля. Когда чиновники утвердили обновленную версию Налогового кодекса, то ставка стала 34,3 рубля. Соответственно, получилось, что плательщики недоплатили 1,8 рубля. В колл-центре МНС пояснили, что эту сумму надо доплатить до 22 января. Если это сделать позже, то будет насчитываться пеня. При этом в ЕРИП уже выставлены суммы налога за февраль. К примеру, для плательщица из Минска, который недоплатил за январь 1,8 рубля, значится сумма в 36,1 рубля.

Здесь есть нюанс. Выставленную для оплаты сумму в ЕРИП можно редактировать — указывать меньше или больше. Поэтому есть возможность оплатить сначала 1,8 рубля (это сделать надо, повторимся, до 22 января), а «февральские» 34,3 рубля внести позже (это сделать надо до конца месяца).

Напомним, с 1 января в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Среди изменений — отменили льготы по подоходному налогу для айтишников, ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра, пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, подняли налог на прибыль для операторов электросвязи и сотовой связи. Местным властям разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине.

С 1 января чиновники подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз некоторых товаров — лекарств, медицинских изделий, продовольственных и детских товаров. К новым партиям товаров будут применять уже обновленные ставки НДС. А до 1 февраля аптеки и торговля должны пересмотреть цены в розничной сети на остатки с учетом включения в них НДС по новым правилам. При этом должны подорожать, по всей видимости, не только зарубежные лекарства, но и отечественные, в которых используют импортированные компоненты, на их ввоз также повышают ставки НДС.