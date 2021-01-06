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Уролог перечисляет мужские привычки, которые могут негативно сказаться на сперматогенезе

06.01.2021 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сперматогенез — это процесс формирования полноценных мужских половых клеток (сперматозоидов), который начинается в период полового созревания в подростковом возрасте и продолжается на протяжении всей жизни мужчины, рассказывает уролог Александр Баценко. Врач объясняет, как образ жизни и привычки могут повлиять на этот процесс.


  • Александр БаценкоВрач уролог-андролог высшей категории медицинского центра «Кравира»

— Сперматогенез проходит в несколько этапов, и в общей сложности один цикл длится 72−76 дней — примерно три календарных месяца. Этот процесс очень чувствителен к внешним и внутренним влияниям, которые могут ухудшать качественные и количественные характеристики спермы. Как возможное следствие — проблемы с зачатием даже при нормальной половой жизни мужчины.

Вот самые распространенные «враги» сперматогенеза:

  • стресс — появление депрессии, тревоги, спровоцированное переутомлением, вызывает изменение гомеостаза, гормонального фона, что отражается на качестве спермы;
  • курение снижает количество сперматозоидов в эякулянте, а сам никотин угнетает антиоксидантную защиту, провоцирует дефицит цинка;
  • злоупотребление алкоголем вызывает нарушение обмена веществ;
  • чрезмерное употребление энергетических напитков на основе кофеина ведет к мутации хромосом в геноме половых клеток;
  • гиподинамия (малоподвижный образ жизни) провоцирует застойные явления в органах малого таза;
  • электромагнитное излучение (смартфоны, которые многие предпочитают носить в кармане брюк) негативно сказывается на процессе созревания сперматозоидов;
  • несбалансированное питание и привычка питаться фастфудом лишают мужской организм необходимых витаминов и минералов и способствуют набору лишнего веса. А чем выше индекс массы тела мужчины, тем меньше объем его яичек и хуже качество спермы.

Кроме этого, на сперматогенез влияют возрастные изменения: с каждым прожитым годом последствия оксидативного (окислительного) стресса нарастают, постепенно добавляются сопутствующие заболевания, а все вместе это приводит к аномалиям при формировании клеток, снижению жизнеспособности сперматозоидов.

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Сперматогенез - это процесс формирования полноценных мужских половых клеток (сперматозоидов), который начинается в период полового созревания в подростковом...
 
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