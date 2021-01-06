Уролог перечисляет мужские привычки, которые могут негативно сказаться на сперматогенезе

Источник материала: Tut.by

Сперматогенез — это процесс формирования полноценных мужских половых клеток (сперматозоидов), который начинается в период полового созревания в подростковом возрасте и продолжается на протяжении всей жизни мужчины, рассказывает уролог Александр Баценко. Врач объясняет, как образ жизни и привычки могут повлиять на этот процесс.



Александр БаценкоВрач уролог-андролог высшей категории медицинского центра «Кравира» Врачвысшей категории медицинского центра «Кравира»

— Сперматогенез проходит в несколько этапов, и в общей сложности один цикл длится 72−76 дней — примерно три календарных месяца. Этот процесс очень чувствителен к внешним и внутренним влияниям, которые могут ухудшать качественные и количественные характеристики спермы. Как возможное следствие — проблемы с зачатием даже при нормальной половой жизни мужчины.

Вот самые распространенные «враги» сперматогенеза:

стресс — появление депрессии, тревоги, спровоцированное переутомлением, вызывает изменение гомеостаза, гормонального фона, что отражается на качестве спермы;

курение снижает количество сперматозоидов в эякулянте, а сам никотин угнетает антиоксидантную защиту, провоцирует дефицит цинка;

злоупотребление алкоголем вызывает нарушение обмена веществ;

чрезмерное употребление энергетических напитков на основе кофеина ведет к мутации хромосом в геноме половых клеток;

гиподинамия (малоподвижный образ жизни) провоцирует застойные явления в органах малого таза;

электромагнитное излучение (смартфоны, которые многие предпочитают носить в кармане брюк) негативно сказывается на процессе созревания сперматозоидов;

несбалансированное питание и привычка питаться фастфудом лишают мужской организм необходимых витаминов и минералов и способствуют набору лишнего веса. А чем выше индекс массы тела мужчины, тем меньше объем его яичек и хуже качество спермы.

Кроме этого, на сперматогенез влияют возрастные изменения: с каждым прожитым годом последствия оксидативного (окислительного) стресса нарастают, постепенно добавляются сопутствующие заболевания, а все вместе это приводит к аномалиям при формировании клеток, снижению жизнеспособности сперматозоидов.