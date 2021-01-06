|
Мало мин не бывает: как роботы помогают саперам в Степанакерте – видео
06.01.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российские миротворцы продолжают освобождать от взрывчатки столицу непризнанной НКР, сообщила пресс-служба Минобороны России. Для разминирования были привлечены и современные робототехнические комплексы "Уран-6".
Плюсы таких комплексов – они управляются дистанционно, что позволяет оператору находиться вне зоны повышенной опасности.
© Sputnik / Валерий Мельников
"Дальность данного оператора от выполняемых работ - до километра, что, соответственно, гарантирует защиту его, безопасность", - рассказал оператор робототехнического комплекса Сергей Кузнецов.
"Ураны-6" ранее трудились в Сирии – на разминировании древней Пальмиры и в Алеппо.
По информации военного ведомства, с конца ноября миротворцы очистили в Карабахе более 414 гектаров от неразорвавшихся боеприпасов. Обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов. Их свозят на специальный полигон, где затем уничтожают. Те же мины, которые невозможно извлечь, взрывают на месте при соблюдении всех мер безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роботизированные комплексы "Уран-6" привлекли к разминированию территории Степанакерта. Как трудятся роботы – смотрите на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)