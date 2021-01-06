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Мало мин не бывает: как роботы помогают саперам в Степанакерте – видео

06.01.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российские миротворцы продолжают освобождать от взрывчатки столицу непризнанной НКР, сообщила пресс-служба Минобороны России. Для разминирования были привлечены и современные робототехнические комплексы "Уран-6".

Плюсы таких комплексов – они управляются дистанционно, что позволяет оператору находиться вне зоны повышенной опасности.

© Sputnik / Валерий Мельников
Центр Карабаха будут очищать от неразорвавшихся боеприпасов еще 20 лет

"Дальность данного оператора от выполняемых работ - до километра, что, соответственно, гарантирует защиту его, безопасность", - рассказал оператор робототехнического комплекса Сергей Кузнецов.

"Ураны-6" ранее трудились в Сирии – на разминировании древней Пальмиры и в Алеппо.

По информации военного ведомства, с конца ноября миротворцы очистили в Карабахе более 414 гектаров от неразорвавшихся боеприпасов. Обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов. Их свозят на специальный полигон, где затем уничтожают. Те же мины, которые невозможно извлечь, взрывают на месте при соблюдении всех мер безопасности.

 
 
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Роботизированные комплексы "Уран-6" привлекли к разминированию территории Степанакерта. Как трудятся роботы – смотрите на видео.
 
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