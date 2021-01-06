Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Вождение в тумане в мокрый снег: топ-5 советов водителям от ГАИ

В сложных погодных и дорожных условиях автовладельцам важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал при движении, а также избегать резких торможений и по возможности отказаться от обгонов, посоветовала на радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.

"Особенно важно быть предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог", ― сказала она.

Отдельные рекомендации касаются темного времени суток и недостаточной видимости, в таких условиях скорость авто в населенных пунктах должна быть минимальной, при подъезде к пешеходному переходу лучше вообще остановиться, отметила представитель ГАИ. Те же советы касаются и движения в тумане.

"В случае вынужденной остановки в тумане необходимо парковаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включать аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из машины надевать жилет повышенной видимости", ― сказала Сапунова.

Представитель ГАИ также обратилась к переходам, которых в выходные и праздничные дни на дорогах становится на порядок больше. Им стоит переходить проезжую часть только по переходам, предварительно убедившись, что водители их пропускают, и не забывать о ношении фликеров в темноте.

Читайте также:

У школьников ― каникулы: в ГАИ озвучили предупреждение для детей и взрослых

для детей и взрослых Не только радары: в ГАИ нашли новый способ ловить за превышение скорости

ловить за превышение скорости ГАИ рассказала, что происходит с летней резиной зимой