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В российские вузы можно будет поступить онлайн с этого года

06.01.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

© Photo : МГППУ
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Таким образом, абитуриенты смогут создать электронное заявление о согласии на зачисление, полученное из единого портала и дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия нужно будет электронной подписью.

Отмечается, что платформа будет обеспечивать взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Кроме того, вузам разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.

Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.

Сервис был запущен в июне 2020-го, тогда к нему подключили 54 вуза. В этом году еще 137 учебных заведений начнут принимать документы онлайн, а с 2022-го платформа распространится на всю страну.

В пресс-службе Минобразования Беларуси рассказали Sputnik, что подобная система обсуждалась и в нашей стране, но сказать, когда она сможет заработать, пока нельзя: сейчас ведется работа над законодательной базой.

Ранее на Втором Форуме Ассоциации вузов Беларуси и России, который состоялся в Минске в декабре, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в скором времени будут созданы все условия для поступления белорусских студентов в российские вузы. Речь в том числе шла о дополнительных стипендиях, средства на которые, скорее всего, будут выделены из бюджета Союзного государства.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Подобная система обсуждалась и в Беларуси, но когда она сможет заработать, сказать пока нельзя.
 
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